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Orrego y Gastón Pauls acordaron reforzar la prevención de adicciones

El gobernador firmó un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle para desarrollar acciones de prevención de consumos problemáticos junto a municipios, escuelas, clubes y otras instituciones.

El gobernador Marcelo Orrego firmó este martes un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle, organización fundada por el actor Gastón Pauls, para avanzar con acciones de prevención de las adicciones y los consumos problemáticos en San Juan. La iniciativa busca extender el trabajo a los 19 departamentos de la provincia.

El acuerdo forma parte del denominado Proyecto 25 Firmas, una propuesta impulsada por la organización que busca sumar a las distintas jurisdicciones del país a un compromiso de prevención, comunicación, educación y capacitación frente a los consumos problemáticos.

En San Juan, la propuesta contempla una articulación con municipios, escuelas, centros de salud, clubes, organizaciones sociales, iglesias y otros espacios comunitarios, con la intención de ampliar los ámbitos desde los que se trabaja en prevención.

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La propuesta no se limita al abordaje de quienes ya atraviesan una situación de consumo problemático, sino que pone el foco también en la prevención y el acompañamiento de las familias y las comunidades.

Según explicó Orrego al anunciar el acuerdo, el objetivo es que el compromiso alcance a cada uno de los 19 departamentos y que pueda traducirse en acciones concretas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La iniciativa 25 Firmas es presentada por La Casa de la Cultura de la Calle como un compromiso que busca sostener políticas de prevención en el tiempo y promover respuestas integrales frente a las adicciones, los consumos problemáticos y las situaciones vinculadas con la salud mental.

La firma se suma a acuerdos similares que la organización viene impulsando con gobiernos provinciales. En los últimos meses, otras jurisdicciones también adhirieron a la propuesta

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