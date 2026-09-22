El gobernador Marcelo Orrego firmó este martes un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle, organización fundada por el actor Gastón Pauls, para avanzar con acciones de prevención de las adicciones y los consumos problemáticos en San Juan. La iniciativa busca extender el trabajo a los 19 departamentos de la provincia.
Orrego y Gastón Pauls acordaron reforzar la prevención de adicciones
El gobernador firmó un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle para desarrollar acciones de prevención de consumos problemáticos junto a municipios, escuelas, clubes y otras instituciones.