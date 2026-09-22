Orrego y Gastón Pauls acordaron reforzar la prevención de adicciones

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La propuesta no se limita al abordaje de quienes ya atraviesan una situación de consumo problemático, sino que pone el foco también en la prevención y el acompañamiento de las familias y las comunidades.

Según explicó Orrego al anunciar el acuerdo, el objetivo es que el compromiso alcance a cada uno de los 19 departamentos y que pueda traducirse en acciones concretas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La iniciativa 25 Firmas es presentada por La Casa de la Cultura de la Calle como un compromiso que busca sostener políticas de prevención en el tiempo y promover respuestas integrales frente a las adicciones, los consumos problemáticos y las situaciones vinculadas con la salud mental.

La firma se suma a acuerdos similares que la organización viene impulsando con gobiernos provinciales. En los últimos meses, otras jurisdicciones también adhirieron a la propuesta