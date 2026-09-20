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Orrego viajará con Milei a París en busca de inversiones para San Juan

El mandatario sanjuanino aparece entre los mandatarios que integrarán la comitiva presidencial para la Argentina Week, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre. La agenda tendrá como ejes la minería, la energía y la búsqueda de inversiones.

Marcelo Orrego será uno de los gobernadores que acompañará a Javier Milei en París, en una gira que tendrá como objetivo presentar a la Argentina ante empresarios e inversores europeos.

El mandatario sanjuanino formará parte de una comitiva de gobernadores de distintos espacios políticos que participará de la Argentina Week, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Para San Juan, la presencia de Orrego adquiere un peso particular por el perfil productivo de la provincia y por el lugar que ocuparán durante el encuentro sectores como minería y energía, dos áreas centrales de la agenda provincial. El programa contempla reuniones y exposiciones destinadas a mostrar oportunidades de negocios e inversiones en la Argentina.

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La participación de Orrego también se inscribe en el vínculo que el gobernador viene manteniendo con otros mandatarios provinciales y con el Gobierno nacional alrededor de una agenda de inversiones y desarrollo productivo.

En marzo, durante la primera Argentina Week realizada en Nueva York, Orrego ya había participado de una reunión con otros gobernadores y funcionarios nacionales para canalizar proyectos de inversión hacia las provincias.

La Argentina Week de París tendrá una agenda que incluirá encuentros en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara de Comercio Internacional, además de actividades con empresarios y un capítulo político. Los sectores que estarán en el centro de la propuesta incluyen energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.

En ese escenario, la participación sanjuanina puede convertirse en una oportunidad para mostrar el potencial de la provincia frente a inversores internacionales, especialmente en actividades vinculadas a los recursos minerales y la producción energética.

Orrego compartirá la delegación con gobernadores como Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, entre otros. La composición reúne a mandatarios de diferentes espacios políticos.

La participación de gobernadores tiene además una dimensión política: el Gobierno nacional busca exhibir respaldo provincial a su programa económico mientras avanza con negociaciones en el Congreso.

Al mismo tiempo, para los mandatarios la gira representa la posibilidad de presentar proyectos de sus distritos ante potenciales inversores.

Para Orrego, el desafío será trasladar esa agenda internacional a oportunidades concretas para San Juan, especialmente en una provincia donde la minería ocupa un lugar central dentro de las expectativas de crecimiento y llegada de capitales.

La Argentina Week se desarrollará después de la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas y será la primera edición europea del formato, luego del encuentro realizado en Nueva York a comienzos de 2026.

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