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JetSMART confirmó cuándo empieza a volar y cuántas frecuencias tendrá

Marcelo Orrego recibió al country manager de la aerolínea, que comenzará a operar la ruta entre Aeroparque y San Juan desde el 19 de noviembre. El servicio sumará una nueva alternativa de conectividad aérea para la provincia.

San Juan sumará una nueva alternativa para viajar a Buenos Aires con la llegada de JetSMART, la aerolínea low cost que comenzará a operar una ruta directa entre el Aeroparque Jorge Newbery y la provincia desde el 19 de noviembre de 2026.

En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a Gonzalo Pérez Corral, country manager de la compañía. Del encuentro también participó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

La incorporación de JetSMART ampliará la oferta de vuelos disponibles para los sanjuaninos y permitirá fortalecer la conexión aérea con Buenos Aires, tanto para quienes viajan por motivos laborales o personales como para turistas y visitantes.

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Según explicó Pérez Corral, el servicio comenzará con cinco frecuencias semanales desde Aeroparque y con tarifas que la compañía presenta como competitivas.

“Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido el vuelo de JetSMART en San Juan. Comenzamos con el vuelo inaugural en la antesala de la Fiesta del Sol, con cinco frecuencias semanales desde Aeroparque y precios muy competitivos”, señaló el representante de la empresa.

Además, planteó que la compañía busca continuar trabajando junto al Gobierno provincial para ampliar las alternativas de conectividad y evaluar nuevas oportunidades de conexión para San Juan.

Cuándo comienzan los vuelos de JetSMART

El primer vuelo está previsto para el 19 de noviembre de 2026. De acuerdo con la programación informada, el servicio partirá desde Buenos Aires a las 11:20 y llegará a San Juan a las 13:02. El regreso está previsto para las 13:35, con arribo al Aeroparque Jorge Newbery a las 15:35.

La nueva ruta se suma al proceso de expansión que JetSMART desarrolla en Argentina y que durante 2026 también incluyó el anuncio de nuevas conexiones directas desde Buenos Aires hacia otras provincias.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que la llegada de una nueva aerolínea puede ampliar las opciones de traslado y favorecer el movimiento de turistas, empresarios, trabajadores y visitantes.

Romero destacó la incorporación de la compañía y sostuvo que permitirá avanzar en materia de conectividad aérea. “Celebro la llegada de JetSMART a San Juan, que mejorará la conectividad aérea, promoverá tarifas competitivas y permitirá explorar nuevas rutas nacionales e internacionales. Seguiremos trabajando para ampliar y fortalecer la conexión de la provincia”, afirmó.

La incorporación de la ruta entre San Juan y Buenos Aires representa así una nueva opción para los pasajeros y se vincula con uno de los objetivos que la provincia viene planteando en materia de turismo, actividad productiva y conectividad.

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