"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Orrego entregó viviendas a 118 familias de Angaco

Con la finalización del primer sector del barrio, Malvinas nos une, el Gobierno de San Juan concretó una nueva solución habitacional para familias del departamento.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración del primer sector del Barrio Malvinas Nos Une, en Angaco, una obra que permitirá que 118 familias del departamento accedan a su vivienda propia, luego de haber sido seleccionadas mediante sorteo público.

La finalización de este sector representa una respuesta concreta a la necesidad habitacional de familias que, en muchos casos, actualmente viven en viviendas prestadas o comparten el hogar con otros familiares. Con esta entrega, podrán desarrollar su vida familiar, laboral y social en una vivienda propia dentro de su departamento.

Acompañaron al mandatario el intendente de Angaco José Castro; ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, además de funcionarios provinciales.

Te puede interesar...

La obra comenzó en marzo de 2024 y comprende viviendas de entre 71,41 y 76,45 metros cuadrados, con dos dormitorios, baño, cocina-comedor, lavadero exterior cubierto y espacio de expansión. Además, fueron proyectadas con posibilidad de una futura ampliación para incorporar un tercer dormitorio.

Las unidades se entregan con artefactos y griferías sanitarias y, debido a que el sector no cuenta con red de gas, incorporan cocina eléctrica con horno, termotanque eléctrico de 80 litros y termotanque solar. También se contemplaron viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

Un barrio pensado con infraestructura y servicios

El desarrollo del Barrio Malvinas Nos Une no se limitó a la construcción de las viviendas. El Gobierno de San Juan ejecutó también la infraestructura necesaria para acompañar la vida cotidiana de las nuevas familias.

El sector cuenta con red de agua potable abastecida mediante una perforación, planta de tratamiento y red cloacal, red eléctrica aérea y alumbrado público. Además, se realizaron calles enripiadas, cordones, veredas, rampas vehiculares y pasarelas peatonales.

El proyecto también contempla dos espacios verdes con juegos, bancos, luminarias, canteros y arbolado, junto con un sistema de riego.

A su vez, el nuevo barrio reserva 611 metros cuadrados para una futura unión vecinal y 6.726,50 metros cuadrados destinados a equipamiento, generando condiciones para acompañar el crecimiento y la consolidación de la nueva comunidad.

Temas

Te puede interesar