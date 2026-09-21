Orrego inauguró las obras en el CAPS Las Talas en Caucete

Con la intervención, el centro de salud expandió su superficie de 146,39 m² a 197,29 m², sumando más de 50 m² para optimizar la atención de más de 400 personas de la zona. En el acto estuvieron presentes el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y la intendenta de Caucete, Romina Rosas.

Durante la ceremonia, el Gobernador destacó: “Estar acá es ser parte de un Estado presente ante la necesidad de la gente. Ampliar este CAPS es fundamental porque cuidamos a más de 400 personas, no solo invirtiendo en infraestructura sino sumando prestaciones como ginecología, odontología y trabajo social”.