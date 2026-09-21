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Orrego inauguró las obras en el CAPS Las Talas en Caucete

El Gobernador encabezó la entrega del centro de salud n.° 23 remodelado en la provincia. La obra beneficia a más de 400 vecinos y suma nuevas especialidades.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración de las obras de ampliación y renovación integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Talas, ubicado en Caucete. La obra, ejecutada con fondos provinciales, representa el edificio sanitario número 23 entregado en el territorio sanjuanino.

Con la intervención, el centro de salud expandió su superficie de 146,39 m² a 197,29 m², sumando más de 50 m² para optimizar la atención de más de 400 personas de la zona. En el acto estuvieron presentes el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y la intendenta de Caucete, Romina Rosas.

Durante la ceremonia, el Gobernador destacó: “Estar acá es ser parte de un Estado presente ante la necesidad de la gente. Ampliar este CAPS es fundamental porque cuidamos a más de 400 personas, no solo invirtiendo en infraestructura sino sumando prestaciones como ginecología, odontología y trabajo social”.

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El CAPS Las Talas funciona de lunes a viernes en turno mañana y ofrece atención en Medicina Familiar, Nutrición, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia, Agentes Sanitarios y Odontología. Las mejoras incluyen consultorios específicos, enfermería, vacunatorio, farmacia, sanitarios adaptados y accesos independientes.

Con esta habilitación, Caucete suma cuatro centros de salud totalmente remodelados (junto a Marayes, Bermejo y Pozo de los Algarrobos), mientras avanzan las obras en los CAPS de Pie de Palo, Vallecito y Virgen del Carmen.

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