El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración de las obras de ampliación y renovación integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Talas, ubicado en Caucete. La obra, ejecutada con fondos provinciales, representa el edificio sanitario número 23 entregado en el territorio sanjuanino.
Orrego inauguró las obras en el CAPS Las Talas en Caucete
El Gobernador encabezó la entrega del centro de salud n.° 23 remodelado en la provincia. La obra beneficia a más de 400 vecinos y suma nuevas especialidades.