"Lo más importante es la familia": el mensaje de Orrego durante el Festi Joven

El gobernador también se refirió a la presencia de familias. Contó que durante su recorrido por distintos sectores pudo observar a padres, hermanos y otros familiares acompañando a los estudiantes.

“He tenido la oportunidad de observar muchas familias. Y eso es lo que, en definitiva, es lo más importante”, sostuvo. En esa línea, planteó que la jornada no estuviera destinada únicamente a los estudiantes, sino que también permitiera compartir el festejo entre distintas generaciones.

“Tener la posibilidad de disfrutar en familia en distintos momentos, compartiendo no solo con tus pares, aquellos que son jóvenes y estudiantes, sino estar en familia, es poder disfrutar de mucho más que eso”, señaló.

El Festi Joven reunió propuestas musicales y recreativas en tres sectores. El escenario principal concentró artistas y bandas de distintos géneros, mientras que La Peña estuvo destinada al folclore y otras expresiones tradicionales. En el Espacio Urbano se desarrollaron actividades vinculadas con la cultura joven, como freestyle, hip hop, rap, trap, graffiti, skate y otras disciplinas.

Orrego destacó precisamente esa diversidad de propuestas y consideró que permitió que diferentes públicos encontraran actividades para disfrutar durante la jornada. “Tiene todos los ingredientes que tiene que tener, en este caso el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, una combinación perfecta”, afirmó.

Además de los espectáculos, distintos organismos provinciales instalaron espacios con información sobre programas y servicios destinados a los jóvenes. La propuesta incluyó actividades vinculadas con salud, reciclaje y otras iniciativas provinciales.

El operativo detrás del festejo

El gobernador también agradeció a los equipos que participaron del operativo de seguridad y asistencia desplegado en el Parque de Mayo. Mencionó especialmente a la policía, al personal médico y paramédico, al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y a la Dirección de la Juventud.

“Quiero agradecerle a la Policía de San Juan, que hace un gran esfuerzo”, expresó. La organización del evento contempló puestos de hidratación, ambulancias, dispositivos de seguridad y monitores urbanos distribuidos en el predio.

Con una convocatoria que reunió a estudiantes y familias, el Festi Joven volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada de primavera en la provincia, esta vez después de la reprogramación provocada por el viento Zonda.

Orrego cerró su mensaje con un saludo para los sanjuaninos: “Y que San Juan siga brillando alto”.