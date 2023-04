La madre de Cristina Olivares pide explicaciones a la Justicia por la salida de Videla

"Estoy en el Juzgado desde temprano, quiero que me digan por qué. Esto no va a quedar así", manifestó a sanjuan8.com este martes, después de haber pasado 24 horas de rabia e indignación. Fue el juez Federico Zapata, quien formó la orden para que desde el Servicio Penitenciario Provincial se ponga a disposición el operativo para trasladar a la interna a su domicilio.

"He visto a la asesina de mi hija pasear en su casa con su familia y su hija. Mi hija no puede venir a verme", se quejó Sandra, quien estuvo consternada por la situación. "Esto es una burla para mí y para mi familia. No voy a dejar que se burlen de mi familia ni de la memoria de mi hija", lanzó.

Esto mismo ocurrió como medida extraordinaria hace casi un año atrás, el 22 de mayo de 2022, cuando la jueza Lidia Reverendo firmó la salida de Miguel Ángel Palma (exmarido de Cristina) también condenado por el crimen de su exmujer. Por recomendación de Área Social del Organismo Técnico Criminológico se le permitió a Palma ver a un familia que, en teoría, estaba pasando por un grave problema de salud.

"En virtud de las patologías que sufren los progenitores del interno y demás familiares, situación corroborada conforme informe del OTC de fecha 2 de mayo de 2022. Dadas esas dificultades físicas que no permiten la concurrencia al SPP y conforme lo dispuesto por el art. 166 de la Ley 24660, se dispuso un permiso extraordinario por dos horas al interno Palma Acosta con estricta y debida custodia", versó el informe de la Justicia en ese momento.

Entonces, la Justicia permitió que el hombre pueda salir, pese a su reclusión impuesta, lo que lo reduce a la pena máxima sin beneficios. Lo que argumentó en ese momento la jueza fue que este gabinete le había recomendado que firme ese pedido, teniendo en cuenta la gravedad del estado de su familia y poniendo de manifiesta su conducta positiva.

¿Y la conducta de Rosa?

No es nuevo que Rosa Videla nunca tuvo buena conducta dentro del Servicio Penitenciario. De hecho, trascendieron varios episodios en los que la mujer mostró sobradas conductas inapropiadas con sus compañeras.

Tal fue el caso que generó revuelo en mayo de 2019: "Ya me comí a una, no tengo problema de comerme a otra", dijo livianamente, luego de golpear ferozmente y mandar a la sala de emergencias a Guadalupe Andrada, la mujer que había matado a su marido Juan Pablo Ojeda, un caso conocido días después de haberse consumado el crimen de Alfredo Turcumán.

A Rosa Videla poco le importó lo que piensen las internas porque, según lo había manifestado la propia Claudia Moya (mujer que mató a Turcumán) "se siente poderosa e impune" por lo que hizo.

Tal vez, en esta oportunidad, la conducta no importó demasiado. Este medio intentó comunicarse con el magistrado que dictaminó la salida de Videla, sin éxito, por el silencio al que se llamó tras la medida que dio a conocer la propia madre de Cristina Olivares.