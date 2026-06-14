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Alerta activa: hallaron a Tiara y siguen buscando a Elías Luna

Tiara Nicole Ortega fue localizada en buen estado de salud, mientras que las autoridades continúan buscando a Elías Sebastián Luna Aromo, visto por última vez el 12 de junio.

Tiara Nicole Ortega, la adolescente de 17 años que era buscada mediante el programa “San Juan Te Busca”, fue encontrada y se encuentra en buen estado de salud.

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La joven había sido vista por última vez el pasado 12 de junio, lo que activó un operativo de búsqueda con intervención de la Policía de San Juan y los organismos judiciales correspondientes. Tras varias tareas de investigación y rastrillaje, finalmente lograron dar con su paradero.

El hallazgo llevó tranquilidad a su familia y permitió desactivar el pedido de colaboración que se mantenía vigente por la adolescente.

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Continúa el operativo para encontrar a Elías Luna

Mientras una de las búsquedas tuvo un resultado positivo, las autoridades continúan trabajando para localizar a Elías Sebastián Luna Aromo, otro adolescente de 17 años cuyo paradero todavía es desconocido.

Según la información oficial, Elías fue visto por última vez también el pasado 12 de junio. Es de contextura media, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y ojos marrones.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón negro con franjas blancas, una remera blanca, zapatillas negras y una campera color bordo. Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima al 911. Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda.

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