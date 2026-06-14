Alerta activa: hallaron a Tiara y siguen buscando a Elías Luna

Continúa el operativo para encontrar a Elías Luna
Mientras una de las búsquedas tuvo un resultado positivo, las autoridades continúan trabajando para localizar a Elías Sebastián Luna Aromo, otro adolescente de 17 años cuyo paradero todavía es desconocido.
Según la información oficial, Elías fue visto por última vez también el pasado 12 de junio. Es de contextura media, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y ojos marrones.
Al momento de ausentarse vestía un pantalón negro con franjas blancas, una remera blanca, zapatillas negras y una campera color bordo. Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.
Quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima al 911. Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda.