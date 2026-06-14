Del trabajo cotidiano al desenlace fatal: quién era la víctima del choque en San Martín

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales correspondientes, que continúan reuniendo elementos para determinar las circunstancias del accidente. Mientras avanza la investigación, el foco también se trasladó a la figura de la víctima, un hombre muy conocido en San Martín por su actividad comercial y su permanente contacto con los vecinos.

Sánchez era propietario de un reconocido emprendimiento gastronómico familiar que había logrado consolidar junto a su esposa e hijos tras años de trabajo.

El restaurante se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro habitual para vecinos y visitantes, quienes destacaban tanto la calidad de sus productos como la atención cercana que brindaba su dueño.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona trabajadora, comprometida con su actividad y siempre dispuesta a atender personalmente a quienes llegaban a su local. Además de estar al frente del emprendimiento familiar, Sánchez mantenía una intensa rutina diaria vinculada a tareas de distribución y reparto.

Gran parte de sus jornadas transcurrían recorriendo distintos sectores del departamento a bordo de su vehículo, que utilizaba para cumplir con las obligaciones de su negocio y abastecer a clientes.

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Esa dedicación permanente al trabajo fue una de las características más mencionadas por quienes expresaron su dolor tras conocerse la noticia.

La muerte del comerciante provocó una fuerte repercusión en San Martín. Durante las últimas horas, familiares, amigos, clientes y colegas utilizaron las redes sociales para recordarlo y enviar mensajes de acompañamiento a su familia.

Muchos coincidieron en destacar su humildad, su esfuerzo y el rol que cumplió durante años dentro de la comunidad. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del siniestro que terminó con la vida de uno de los comerciantes más reconocidos del departamento