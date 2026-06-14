Donald Trump anunció un acuerdo de paz con Irán y ordenó el fin del bloqueo naval

A pesar de la contundencia del anuncio por parte de la Casa Blanca, las autoridades de Teherán se han mantenido en estricto silencio y, de momento, sigue sin haber una confirmación oficial de Irán.

Pakistán ratifica el pacto y anuncia el cese del fuego

La confirmación internacional de las negociaciones llegó minutos después desde Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, utilizó su cuenta oficial en la red social X para ratificar el éxito de la mediación diplomática entre ambas potencias.

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El mandatario pakistaní detalló los puntos clave del cese de hostilidades:

Fin de los combates: Ambas naciones declararon el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes de conflicto.

Alcance regional: El alto al fuego incluye de manera explícita los enfrentamientos e intervenciones en el Líbano .

Firma del documento: La ceremonia oficial donde se sellará el tratado de paz tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

El impacto económico global de la apertura de Ormuz

El estrecho de Ormuz es considerado la arteria marítima más importante del planeta para el comercio de hidrocarburos, ya que por este corredor circula aproximadamente la quinta parte del consumo mundial de petróleo.

La orden de Trump de levantar el bloqueo naval norteamericano y permitir la libre circulación de buques cisterna generó una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales, donde los analistas prevén una fuerte readecuación en el precio internacional del crudo debido a la normalización del abastecimiento de los barcos del mundo.