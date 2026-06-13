La Ciudad de San Juan fue el escenario de las actividades oficiales y comunitarias programadas para conmemorar los 464 años de la Fundación de la provincia. La jornada de festejos centrales se concentró este sábado 13 de junio, reuniendo a autoridades locales y familias sanjuaninas.
EN FOTOS: Así fue el acto por los 464 años de la Fundación de San Juan
Con una agenda que combinó el protocolo y el festejo comunitario, los sanjuaninos celebraron un nuevo aniversario en la Plaza Juan Jufré. Los detalles del Festival "Nuestros Orígenes Nos Conectan".