EN FOTOS: Así fue el acto por los 464 años de la Fundación de San Juan

El festival popular contó con una grilla de espectáculos en vivo de la que participaron destacados artistas de la escena local, tales como Caile, Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños y El Sietecincuenta.

En los alrededores de la plaza se instalaron propuestas interactivas que incluyeron un paseo del vino, patios gastronómicos, stands de colectividades, sectores de promoción turística y espacios de exposición para municipios y artesanos locales, consolidando una jornada recreativa destinada a toda la comunidad.