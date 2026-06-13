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EN FOTOS: Así fue el acto por los 464 años de la Fundación de San Juan

Con una agenda que combinó el protocolo y el festejo comunitario, los sanjuaninos celebraron un nuevo aniversario en la Plaza Juan Jufré. Los detalles del Festival "Nuestros Orígenes Nos Conectan".

La Ciudad de San Juan fue el escenario de las actividades oficiales y comunitarias programadas para conmemorar los 464 años de la Fundación de la provincia. La jornada de festejos centrales se concentró este sábado 13 de junio, reuniendo a autoridades locales y familias sanjuaninas.

La agenda institucional comenzó a las 09:30 horas con el desarrollo de los actos protocolares tradicionales. Posteriormente, la actividad se trasladó a la Plaza Juan Jufré, el espacio público elegido para el despliegue del Festival "Nuestros Orígenes Nos Conectan", que se extendió desde el mediodía hasta las 18:00 horas bajo la conducción de Ana Paula Anzor y Edu Farías.

Shows en vivo y atractivos culturales

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El festival popular contó con una grilla de espectáculos en vivo de la que participaron destacados artistas de la escena local, tales como Caile, Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños y El Sietecincuenta.

En los alrededores de la plaza se instalaron propuestas interactivas que incluyeron un paseo del vino, patios gastronómicos, stands de colectividades, sectores de promoción turística y espacios de exposición para municipios y artesanos locales, consolidando una jornada recreativa destinada a toda la comunidad.

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