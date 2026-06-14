Japón le arruinó la fiesta a Países Bajos y rescató un empate sobre la hora

La emoción llegó en el complemento. A los 5 minutos, un centro desde la derecha encontró a Virgil Van Dijk, que conectó de cabeza y puso el 1-0 con un remate que pegó en el palo antes de entrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066269653337301046&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE JAPÓN PARA EL EMPATE ANTE PAÍSES BAJOS!



Keito Nakamura se hizo un espacio en las afueras del área y disparó rasante al palo derecho de Bart Verbruggen para el 1-1. pic.twitter.com/LF2S4cOROW — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

La ventaja neerlandesa duró poco. A los 12, Keito Nakamura encaró desde la derecha hacia el centro y sacó un remate rasante que se metió junto al poste de Bart Verbruggen para establecer el 1-1.

El partido se volvió más dinámico y abierto. Apenas seis minutos después del empate, Crysencio Summerville apareció por la derecha, se perfiló para la zurda y clavó un gran remate con efecto para devolverle la ventaja a Países Bajos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066271666699702565&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO! Summerville sacó un zurdazo de crack y anotó el 2-1 de Países Bajos vs. Japón.



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Parecía que el equipo europeo se encaminaba al triunfo, pero Japón volvió a mostrar carácter y eficacia.B Cuando el encuentro se acercaba al final, Japón encontró el empate definitivo. A los 43 minutos del segundo tiempo, un córner desde la izquierda terminó en un cabezazo desviado por Daichi Kamada, que sorprendió a Verbruggen y decretó el 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066277661312172361&partner=&hide_thread=false ¡¡AGÓNICO EMPATE!! ¡OGAWA CABECEÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ Y LLEGÓ EL 2-2 DE JAPÓN FRENTE A PAÍSES BAJOS! PARTIDAZO.



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El gol fue un premio a la perseverancia del seleccionado asiático, que aprovechó cada desconcentración defensiva de su rival. Con la igualdad, Japón quedó momentáneamente en el primer puesto del Grupo F por diferencia de goles, mientras que Países Bajos sumó un punto que dejó más dudas que certezas.

En la próxima fecha, el conjunto neerlandés enfrentará a Suecia, mientras que Japón se medirá con Túnez en una zona que promete ser muy pareja.