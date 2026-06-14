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Japón le arruinó la fiesta a Países Bajos y rescató un empate sobre la hora

Países Bajos dejó escapar la ventaja en dos oportunidades e igualó 2-2 con Japón en Dallas, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.

Países Bajos comenzó el Mundial 2026 con un empate que dejó sensaciones encontradas. La “Naranja Mecánica” estuvo dos veces arriba en el marcador, pero Japón reaccionó en ambas oportunidades y rescató un 2-2 en Dallas por la primera fecha del Grupo F.

El partido tuvo un primer tiempo sin goles, aunque no faltaron las aproximaciones. El conjunto dirigido por Ronald Koeman generó las chances más claras a través de Donyell Malen y Cody Gakpo, pero se encontró con un seguro Zion Suzuki bajo los tres palos.

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Japón, por su parte, mostró paciencia y orden defensivo, esperando su momento para golpear.

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La emoción llegó en el complemento. A los 5 minutos, un centro desde la derecha encontró a Virgil Van Dijk, que conectó de cabeza y puso el 1-0 con un remate que pegó en el palo antes de entrar.

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La ventaja neerlandesa duró poco. A los 12, Keito Nakamura encaró desde la derecha hacia el centro y sacó un remate rasante que se metió junto al poste de Bart Verbruggen para establecer el 1-1.

El partido se volvió más dinámico y abierto. Apenas seis minutos después del empate, Crysencio Summerville apareció por la derecha, se perfiló para la zurda y clavó un gran remate con efecto para devolverle la ventaja a Países Bajos.

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Parecía que el equipo europeo se encaminaba al triunfo, pero Japón volvió a mostrar carácter y eficacia.B Cuando el encuentro se acercaba al final, Japón encontró el empate definitivo. A los 43 minutos del segundo tiempo, un córner desde la izquierda terminó en un cabezazo desviado por Daichi Kamada, que sorprendió a Verbruggen y decretó el 2-2.

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El gol fue un premio a la perseverancia del seleccionado asiático, que aprovechó cada desconcentración defensiva de su rival. Con la igualdad, Japón quedó momentáneamente en el primer puesto del Grupo F por diferencia de goles, mientras que Países Bajos sumó un punto que dejó más dudas que certezas.

En la próxima fecha, el conjunto neerlandés enfrentará a Suecia, mientras que Japón se medirá con Túnez en una zona que promete ser muy pareja.

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