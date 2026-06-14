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Gran Premio de Barcelona: la FIA penalizó a Colapinto y cayó del puesto 8° al 10°

El piloto argentino protagonizó una gran remontada en el Gran Premio de España, terminó octavo en pista, pero una penalización lo relegó al décimo puesto. Alpine colocó a sus dos autos en la zona de puntos.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1. El piloto argentino completó una destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona, donde logró avanzar varias posiciones respecto de su lugar de partida y cruzó la meta en el octavo puesto. Sin embargo, una sanción aplicada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras una infracción durante una bandera amarilla modificó la clasificación final y lo relegó al 10° lugar.

Más allá de la penalización, el resultado le permitió sumar un nuevo punto para el campeonato y confirmar el buen momento que atraviesa con Alpine, escudería que consiguió colocar a sus dos monoplazas entre los diez mejores de la competencia.

Colapinto había largado desde la 13ª posición en el circuito de Montmeló y rápidamente mostró un ritmo competitivo. Con una buena salida aprovechó el rendimiento de los neumáticos blandos y escaló posiciones en las primeras vueltas.

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La estrategia de carrera obligó al argentino a ingresar tempranamente a boxes para cambiar neumáticos debido a la degradación de los compuestos. Tras esa detención regresó en los últimos lugares, pero inició una nueva remontada que le permitió volver a meterse en la pelea por los puntos.

Con el correr de las vueltas fue recuperando terreno hasta instalarse nuevamente dentro del top 10, sosteniendo un ritmo consistente frente a rivales directos.

La carrera tuvo un desenlace cargado de incidentes. Cuando restaban pocas vueltas para el final, se produjeron los abandonos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc, situaciones que provocaron el ingreso del Virtual Safety Car.

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Esos abandonos beneficiaron directamente a Alpine, ya que permitieron que Pierre Gasly avanzara hasta el séptimo puesto y que Colapinto trepara al octavo lugar en pista.

Sin embargo, una vez finalizada la competencia, los comisarios deportivos analizaron una maniobra del argentino durante un período de bandera amarilla y determinaron una sanción que lo hizo retroceder dos posiciones en la clasificación definitiva.

Con el punto conseguido en España, Colapinto alcanzó las 16 unidades en el Campeonato Mundial de Pilotos y quedó ubicado en el 12° puesto de la tabla.

Hasta el momento, el argentino sumó puntos en cuatro competencias durante la temporada:

  • GP de China: 10° puesto (1 punto)
  • GP de Miami: 7° puesto (6 puntos)
  • GP de Canadá: 6° puesto (8 puntos)
  • GP de Barcelona: 10° puesto (1 punto)

El líder del campeonato continúa siendo Kimi Antonelli (Mercedes) con 156 puntos, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) con 115 y George Russell (Mercedes) con 106.

Más allá de haber perdido dos posiciones por la sanción, el balance para Colapinto volvió a ser positivo. El argentino logró sumar por tercera vez en las últimas cuatro carreras y continúa consolidándose dentro de la categoría.

Además, Alpine tuvo uno de sus mejores fines de semana de la temporada, con Gasly finalizando séptimo y Colapinto décimo, una cosecha que fortalece las aspiraciones del equipo francés en el campeonato de constructores.

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