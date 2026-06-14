Gran Premio de Barcelona: la FIA penalizó a Colapinto y cayó del puesto 8° al 10°

La estrategia de carrera obligó al argentino a ingresar tempranamente a boxes para cambiar neumáticos debido a la degradación de los compuestos. Tras esa detención regresó en los últimos lugares, pero inició una nueva remontada que le permitió volver a meterse en la pelea por los puntos.

Con el correr de las vueltas fue recuperando terreno hasta instalarse nuevamente dentro del top 10, sosteniendo un ritmo consistente frente a rivales directos.

La carrera tuvo un desenlace cargado de incidentes. Cuando restaban pocas vueltas para el final, se produjeron los abandonos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc, situaciones que provocaron el ingreso del Virtual Safety Car.

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Esos abandonos beneficiaron directamente a Alpine, ya que permitieron que Pierre Gasly avanzara hasta el séptimo puesto y que Colapinto trepara al octavo lugar en pista.

Sin embargo, una vez finalizada la competencia, los comisarios deportivos analizaron una maniobra del argentino durante un período de bandera amarilla y determinaron una sanción que lo hizo retroceder dos posiciones en la clasificación definitiva.

Con el punto conseguido en España, Colapinto alcanzó las 16 unidades en el Campeonato Mundial de Pilotos y quedó ubicado en el 12° puesto de la tabla.

Hasta el momento, el argentino sumó puntos en cuatro competencias durante la temporada:

GP de China: 10° puesto ( 1 punto )

10° puesto ( ) GP de Miami: 7° puesto ( 6 puntos )

7° puesto ( ) GP de Canadá: 6° puesto ( 8 puntos )

6° puesto ( ) GP de Barcelona: 10° puesto (1 punto)

El líder del campeonato continúa siendo Kimi Antonelli (Mercedes) con 156 puntos, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) con 115 y George Russell (Mercedes) con 106.

Más allá de haber perdido dos posiciones por la sanción, el balance para Colapinto volvió a ser positivo. El argentino logró sumar por tercera vez en las últimas cuatro carreras y continúa consolidándose dentro de la categoría.

Además, Alpine tuvo uno de sus mejores fines de semana de la temporada, con Gasly finalizando séptimo y Colapinto décimo, una cosecha que fortalece las aspiraciones del equipo francés en el campeonato de constructores.