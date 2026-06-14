Robo, persecución y vuelco: dos detenidos tras una fuga en plena siesta

La persecución se extendió por distintas calles del departamento hasta llegar al sector de calle 11 y Páez Oro. Allí, por circunstancias que todavía son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo. La camioneta habría atravesado una zona con desnivel, impactó contra un cordón y posteriormente contra una farola, para finalmente terminar volcada sobre la calzada.

Tras el siniestro, los ocupantes abandonaron el rodado e intentaron continuar la huida a pie. Sin embargo, efectivos policiales lograron interceptar a dos de ellos a pocos metros del lugar. En tanto, otros tres ocupantes lograron escapar y son intensamente buscados por las autoridades.

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Durante el procedimiento, la Policía trabajó sobre el vehículo volcado y encontró elementos que serían de interés para la investigación. Entre ellos, se detectó un arma de gas comprimido dentro de la camioneta.

Además, fueron recuperados algunos objetos que presuntamente pertenecerían a la vivienda afectada por el robo. Personal de emergencia también intervino debido a la pérdida de combustible del vehículo y realizó tareas preventivas para evitar mayores riesgos.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que intentan establecer la participación de cada uno de los involucrados y dar con los tres sospechosos que permanecen prófugos.