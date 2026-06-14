Atlético Minero venció a 9 de Julio y se consagró campeón del Apertura

Atlético Minero escribió una nueva página en su historia deportiva. En una final cerrada, intensa y cargada de tensión, el conjunto minero derrotó 1 a 0 a 9 de Julio y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol.
La definición se disputó este domingo en el estadio Ingeniero Domingo A. Martín, escenario que recibió a dos de los equipos más sólidos del campeonato y que terminó siendo testigo de una consagración que llegó en los minutos finales.
Desde el inicio, el encuentro mostró el clima propio de una final. Tanto Atlético Minero como 9 de Julio apostaron por un juego intenso, con mucha disputa en la mitad de la cancha y escasos espacios para generar peligro.
Te puede interesar...
Las defensas se impusieron durante gran parte de la tarde y las situaciones claras de gol fueron escasas. Ninguno de los dos equipos logró imponer una superioridad marcada y el partido se desarrolló con un trámite equilibrado.
Mientras el reloj avanzaba, todo hacía pensar que la definición podría extenderse más allá de los 90 minutos. Sin embargo, cuando el empate parecía inamovible, apareció el hombre de la tarde.
Nicolás Córdoba encontró el espacio que Atlético Minero necesitaba y marcó el único gol del partido en el tramo final del encuentro, desatando el festejo de los hinchas que acompañaron al equipo en Trinidad.
El tanto terminó siendo decisivo para inclinar una final que se resolvió por detalles y que tuvo al delantero como el gran héroe de la jornada. Tras el pitazo final, los jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron una conquista que premia una destacada campaña a lo largo del certamen.
Atlético Minero logró sostener su protagonismo durante todo el torneo y cerró el Apertura de la mejor manera posible: levantando el trofeo y sumando una nueva estrella para la institución. Del otro lado, 9 de Julio dejó una imagen competitiva y estuvo a la altura de una final muy disputada, aunque terminó quedándose a las puertas de la consagración.
Con la victoria por 1 a 0, Atlético Minero se convirtió oficialmente en el campeón del Torneo Apertura 2026, una conquista que quedará grabada en la historia del club y que tuvo como figura central a Nicolás Córdoba, autor del gol que definió el campeonato.
Te puede interesar
-
-
-
-
SUMÓ 4 PUNTOS