Personal policial de la Subcomisaría Cipolletti asistió el nacimiento de una bebé en un domicilio particular ubicado en el barrio San Cayetano, en el departamento Chimbas. La rápida intervención de los efectivos permitió que la madre y la recién nacida recibieran la primera asistencia antes de su traslado al centro de salud.
Policías de la Cipolletti asistieron un parto de urgencia en el barrio San Cayetano
Efectivos de la Subcomisaría Cipolletti intervinieron en una vivienda del barrio San Cayetano para colaborar en el nacimiento de una bebé.