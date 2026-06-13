"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > policías

Policías de la Cipolletti asistieron un parto de urgencia en el barrio San Cayetano

Efectivos de la Subcomisaría Cipolletti intervinieron en una vivienda del barrio San Cayetano para colaborar en el nacimiento de una bebé.

Personal policial de la Subcomisaría Cipolletti asistió el nacimiento de una bebé en un domicilio particular ubicado en el barrio San Cayetano, en el departamento Chimbas. La rápida intervención de los efectivos permitió que la madre y la recién nacida recibieran la primera asistencia antes de su traslado al centro de salud.

Los uniformados acudieron al lugar tras ser comisionados por el servicio de emergencias. Al llegar a la vivienda, se entrevistaron con una mujer de 48 años, suegra de la joven gestante. Al ingresar al inmueble, los efectivos constataron que una joven de 25 años se encontraba en pleno trabajo de parto, por lo que iniciaron las maniobras de asistencia inmediata.

El procedimiento estuvo a cargo del sargento Pablo Daniel Luján y los agentes Emanuel Sarmiento y Ariel Leiva, quienes colaboraron en el nacimiento y asistieron a la madre hasta el arribo del personal sanitario.

Te puede interesar...

Posteriormente, el equipo médico de la ambulancia interna 113, integrado por la doctora Sabrina Ortega y la enfermera Samanta Simoncelli, completó las tareas asistenciales correspondientes. Finalmente, la madre y su hija fueron trasladadas al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanecen internadas para los controles médicos de rutina. Ambas se encuentran en buen estado general.

Temas

Te puede interesar