Policías de la Cipolletti asistieron un parto de urgencia en el barrio San Cayetano

Los uniformados acudieron al lugar tras ser comisionados por el servicio de emergencias. Al llegar a la vivienda, se entrevistaron con una mujer de 48 años, suegra de la joven gestante. Al ingresar al inmueble, los efectivos constataron que una joven de 25 años se encontraba en pleno trabajo de parto, por lo que iniciaron las maniobras de asistencia inmediata.

El procedimiento estuvo a cargo del sargento Pablo Daniel Luján y los agentes Emanuel Sarmiento y Ariel Leiva, quienes colaboraron en el nacimiento y asistieron a la madre hasta el arribo del personal sanitario.