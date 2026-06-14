Murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping

De hecho, en los primeros videos que circularon en redes sociales se ve una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la arrojaran al vacío.

Las imágenes que se viralizaron mostraron el momento en que tres hombres cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el abismo. En ese momento, la soga que debía sujetar a la turista se se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

La fuga

La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero. En total, se registraron seis personas detenidas.

Por otra parte, el prometido de la joven, que estaba en el lugar de los hechos, debió ser trasladado a urgencias por una indisposición, mientras que el caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

El Ponte do Esqueleto (Puente de Esqueleto) es un lugar conocido por la práctica de deportes extremos. Muchos turistas llegan cada año para llevar adelante distintos tipos de actividades. El lugar también atrae a influencers que muestran las pruebas y las condiciones de las distintas proezas.

La víctima

La víctima del fatal episodio fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, residente de Jandira, en el Gran San Paulo, quien tenía 21 años y se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva.

Compartía con frecuencia en redes sociales momentos de su vida cotidiana, así como publicaciones relacionadas con la actividad física, la naturaleza y el bienestar. En tanto, horas después de su muerte, su perfil de Instagram fue eliminado, según consignó O Globo.

Según informó el mismo medio, poco antes de saltar, la joven había publicado una story en Instagram, donde mostró la vista desde el puente del cual se arrojó y escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“.