Nelson Castro en San Juan: periodismo, guerras y la crisis de liderazgo global

Uno de los ejes centrales de la charla fue la falta de liderazgos capaces de intervenir en los conflictos internacionales. Al referirse a guerras como las de Medio Oriente y Rusia-Ucrania, sostuvo que la ausencia de figuras con capacidad de negociación se convirtió en un problema global.

“El mundo tiene un problema, la falta de liderazgo. Hoy representa un obstáculo para que los conflictos terminen como tienen que finalizar, que es con una negociación y con diálogo político”, afirmó.

Según explicó, los enfrentamientos actuales no solo afectan a los países involucrados, sino que tienen consecuencias que alcanzan a toda la comunidad internacional. “La guerra no es solamente el conflicto de naciones, de ideologías o de modelos; también interrumpe proyectos de vida”, señaló durante la conferencia.

La experiencia de cubrir guerras y el rol del periodismo

Castro también dedicó parte de su exposición al papel que cumple el periodismo en sociedades democráticas y a las dificultades que atraviesan los comunicadores en tiempos de alta polarización.

“Lo que te da ser corresponsal de guerra es entender en profundidad lo que se mueve alrededor de todo conflicto. Hay un entendimiento del terreno que visto desde afuera no sucede”, explicó. Además, recordó situaciones extremas que atravesó durante sus coberturas internacionales y destacó que en algunos momentos debió actuar desde su formación médica.

“Viví momentos donde tuve que trabajar más como médico que como periodista”, relató. Frente a las críticas que recibe la prensa desde distintos sectores políticos, Castro defendió la función de los medios como herramienta de control social.

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“El periodismo está cumpliendo el rol que siempre tenemos los periodistas, con errores y con cosas que siempre hay que corregir. Es un instrumento fundamental para hacer sociedades democráticas más plurales y transparentes”, sostuvo. En esa línea, agregó que esa tarea suele incomodar al poder sin importar su orientación ideológica. “Siempre molesta al poder, sea cual fuere la ideología”, afirmó.

El poder y el “Síndrome de Hubris”

Otro de los conceptos abordados durante la visita a San Juan fue el llamado “Síndrome de Hubris”, una condición asociada al ejercicio prolongado del poder que puede llevar a dirigentes a perder contacto con la realidad y rechazar críticas.

Castro señaló que este fenómeno aparece en distintos ámbitos, no solo en la política. “Existe mucho en el poder argentino y en el mundo. No solamente en el poder político, sino también en el empresarial y en otros espacios”, explicó.

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Para el periodista, el principal riesgo es que quienes ocupan posiciones de poder pierdan la capacidad de escuchar y corregir errores. “Es un verdadero problema porque le quita al poder la posibilidad de abrirse a escuchar otras opiniones y tener un contacto mayor con la realidad”, indicó.

La conferencia cerró con un intercambio entre el periodista y los asistentes, en una jornada donde la actualidad internacional, el rol de los medios y los desafíos del liderazgo mundial fueron los principales temas de análisis desde San Juan.