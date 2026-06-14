Impacto, fuego y muerte: así fue el choque de helicópteros que sacudió a Río

image

El despliegue de emergencia fue inmediato. Bomberos y equipos de rescate trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, asegurar la zona y evitar que el fuego pudiera extenderse hacia sectores cercanos.

image

Con el avance de las pericias, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. En el helicóptero PP-MAC viajaban cinco personas que fallecieron tras el impacto.

image

Entre ellas se encontraban dos argentinos: Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”, un reconocido creador de contenido de 23 años; y Lucas Vignale, director audiovisual argentino con trayectoria en producciones vinculadas a la música urbana.

También fallecieron en esa aeronave el cantante y compositor estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como “Lucas Frota”, y el piloto Alexandre Souza.

image

En tanto, en el segundo helicóptero viajaba una única persona, identificada como Charles Marsillac, quien también perdió la vida producto del impacto.

Una investigación que recién comienza

Tras la tragedia, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (CENIPA) inició los trabajos para determinar qué provocó el choque entre las dos aeronaves.

Embed - CONMOCIÓN: MURIÓ EL YOUTUBER GASPI EN UN CHOQUE DE HELICÓPTEROS EN BRASIL

Los investigadores analizan las comunicaciones, los registros de vuelo y los restos de los helicópteros para establecer si existió una falla técnica, un error humano o algún otro factor que haya provocado la colisión.

El lugar del accidente permaneció bajo un fuerte operativo de seguridad debido a la presencia de restos de las aeronaves y el riesgo generado por las baterías de los vehículos eléctricos afectados por el incendio.

Embed - Radio Libertad 99.1 on Instagram: "Así fue el brutal choque entre dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro ocurrido en la mañana de este domingo dejó como saldo seis muertos. Entre las víctimas fatales se encontraba el youtuber argentino Gaspi. #Gaspi #youtuber" View this post on Instagram

La muerte de Gaspi generó además una fuerte reacción dentro de la comunidad digital argentina y latinoamericana. Seguidores y colegas despidieron al joven influencer, quien había construido una importante audiencia en redes sociales con sus videos de humor y entrevistas callejeras.

También causó conmoción el fallecimiento de Lucas Vignale, reconocido por sus trabajos audiovisuales y colaboraciones con figuras de la música urbana. La tragedia dejó una escena de enorme impacto en Río de Janeiro y abrió una investigación para reconstruir los últimos segundos antes del choque que terminó con la vida de seis personas.