Un insólito y repudiable hecho delictivo familiar fue esclarecido por la Policía de San Juan en el departamento Santa Lucía. Personal policial logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída a un jubilado, descubriéndose luego que el autor del robo era el propio nieto de la víctima.
Un joven le robó la moto a su abuelo y la Policía la recuperó en Santa Lucía
El damnificado, de 66 años, denunció el hecho en la Comisaría 29°. El rodado, una Honda CG Titán 150cc, había sido secuestrado horas antes por personal del Comando Sur durante un control vial.