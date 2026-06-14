Un joven le robó la moto a su abuelo y la Policía la recuperó en Santa Lucía

El procedimiento se inició durante la mañana de este martes, cuando efectivos del Comando Sur interceptaron una motocicleta Honda CG Titán de 150cc, color negro, y procedieron a radiarla de circulación por infracciones viales. Al no poseer en ese momento un pedido de secuestro activo, el vehículo fue trasladado y depositado en los galpones de la Subcomisaría Ansilta.

La sorpresa para los investigadores llegó en horas de la tarde, cuando un hombre de 66 años se presentó en la sede de la Comisaría 29° para radicar una denuncia. Allí expuso que su nieto le había sustraído el rodado el día anterior, aprovechando la confianza y el libre acceso derivado del vínculo familiar.