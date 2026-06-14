La jornada dominical en San Juan comenzó con condiciones climáticas marcadas por el frío invernal y una visible reducción de la visibilidad debido a la presencia de neblina en las primeras horas del día. De acuerdo con los datos oficiales de las 08:00 horas, la temperatura registrada se ubicó en los 6.2°C, aproximándose a la mínima de 4°C prevista para este 14 de junio.
Con neblina y una mínima que rozó los 4°C, arrancó un domingo gris y frío
El Servicio Meteorológico Nacional reportó una alta tasa de humedad a primera hora de la mañana.