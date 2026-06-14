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Con neblina y una mínima que rozó los 4°C, arrancó un domingo gris y frío

El Servicio Meteorológico Nacional reportó una alta tasa de humedad a primera hora de la mañana.

La jornada dominical en San Juan comenzó con condiciones climáticas marcadas por el frío invernal y una visible reducción de la visibilidad debido a la presencia de neblina en las primeras horas del día. De acuerdo con los datos oficiales de las 08:00 horas, la temperatura registrada se ubicó en los 6.2°C, aproximándose a la mínima de 4°C prevista para este 14 de junio.

El reporte meteorológico detalló que el cielo se mantuvo cubierto temprano, registrando una humedad del 83% y presión atmosférica de 954.5 hPa, con viento en calma y una visibilidad horizontal de 15 kilómetros a pesar de los bancos de niebla matinales. El amanecer se produjo a las 08:31 y el ocaso está calculado para las 18:38 horas.

Para el resto de la jornada, el pronóstico oficial prevé un leve mejoramiento en las condiciones con cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima estimada ascenderá apenas hasta los 14°C, mientras que para el cierre del día se esperan unos 8°C.

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Respecto al viento, se anticipa una brisa constante de entre 13 y 22 km/h. La dirección predominante rotará desde el noroeste por la mañana hacia el norte por la tarde, finalizando desde el sudoeste por la noche. Las probabilidades de precipitaciones se mantienen nulas (0%) durante todo el domingo.

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