En el marco del 464° aniversario de la fundación de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego publicó un mensaje institucional en sus redes sociales para conmemorar la fecha histórica provincial. Acompañado por una imagen alusiva, el mandatario repasó el camino recorrido desde los orígenes de la región y enfatizó el valor del trabajo conjunto de sus habitantes.
"Felices 464 años, San Juan": el mensaje de Orrego por el aniversario de la provincia
A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el esfuerzo colectivo y remarcó la importancia de invertir en educación, infraestructura y producción como bases para el futuro regional.