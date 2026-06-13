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"Felices 464 años, San Juan": el mensaje de Orrego por el aniversario de la provincia

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el esfuerzo colectivo y remarcó la importancia de invertir en educación, infraestructura y producción como bases para el futuro regional.

En el marco del 464° aniversario de la fundación de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego publicó un mensaje institucional en sus redes sociales para conmemorar la fecha histórica provincial. Acompañado por una imagen alusiva, el mandatario repasó el camino recorrido desde los orígenes de la región y enfatizó el valor del trabajo conjunto de sus habitantes.

“Hace 464 años comenzó la historia de San Juan”, inició el mandatario en su publicación, haciendo hincapié en el esfuerzo de las sucesivas generaciones que permitieron el crecimiento de la comunidad.

Asimismo, Orrego vinculó el legado histórico con los desafíos de la gestión actual y la necesidad de sostener políticas orientadas al desarrollo estratégico de la provincia. “Hoy seguimos honrando ese legado invirtiendo en educación, infraestructura y producción, sembrando las bases del San Juan que queremos para las próximas generaciones”, manifestó.

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Para finalizar, el gobernador remarcó que las acciones e inversiones públicas se integran dentro de una planificación a largo plazo: “Cada escuela, cada obra y cada proyecto son parte de ese camino compartido”, sostuvo antes de concluir con el saludo formal: “¡Felices 464 años, San Juan!”.

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