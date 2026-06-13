"Felices 464 años, San Juan": el mensaje de Orrego por el aniversario de la provincia

“Hace 464 años comenzó la historia de San Juan”, inició el mandatario en su publicación, haciendo hincapié en el esfuerzo de las sucesivas generaciones que permitieron el crecimiento de la comunidad.

Asimismo, Orrego vinculó el legado histórico con los desafíos de la gestión actual y la necesidad de sostener políticas orientadas al desarrollo estratégico de la provincia. “Hoy seguimos honrando ese legado invirtiendo en educación, infraestructura y producción, sembrando las bases del San Juan que queremos para las próximas generaciones”, manifestó.