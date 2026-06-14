La Unidad Fiscal de Delitos Especiales dio un giro clave en la investigación del trágico siniestro vial ocurrido pasada la medianoche de este domingo en San Martín. Las autoridades ordenaron la detención formal de Gabriel Bueno, el conductor que sobrevivió al violento impacto frontal sobre calle Nacional, tras confirmarse que invadió el carril contrario y provocó la muerte de Raúl Alberto Sánchez (59).
Se cruzó de carril y mató a un hombre que realizaba un delivery: quedó detenido
Gabriel Bueno, el conductor del Gol Trend, invadió el sentido contrario en calle Nacional e impactó de frente contra la "Renoleta". La víctima fatal, de 59 años, tenía un comercio de comidas y salía a entregar un pedido.