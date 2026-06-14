Se cruzó de carril y mató a un hombre que realizaba un delivery: quedó detenido

Detenido en el hospital

Tras el impacto, Bueno salió despedido de su habitáculo y cayó sobre el asfalto a unos metros del rodado. Aunque ingresó consciente al Hospital Dr. Guillermo Rawson para ser asistido por los politraumatismos, el fiscal del caso determinó su inmediata detención. Actualmente permanece internado en el centro asistencial bajo una estricta custodia policial.

En el lugar del hecho, los investigadores entrevistaron a la esposa de la víctima fatal. La mujer aportó un dato que sumó dramatismo a la tragedia: Sánchez era propietario de un comercio de comidas y, al momento de sufrir el letal impacto, se dirigía a realizar la entrega de un delivery.

Peritajes y medidas judiciales

El operativo en la escena estuvo coordinado por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, junto a los oficiales de policía Jesús Olguín, Ricardo Villalba y Luciana Vega. En el lugar trabajaron Bomberos, la Brigada de Delitos Especiales y personal del Complejo Científico para realizar las pericias accidentológicas correspondientes.

Finalmente, la Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo de Sánchez para su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la necropsia de rigor, notificando formalmente la medida a la oficina judicial penal.