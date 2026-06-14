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Se cruzó de carril y mató a un hombre que realizaba un delivery: quedó detenido

Gabriel Bueno, el conductor del Gol Trend, invadió el sentido contrario en calle Nacional e impactó de frente contra la "Renoleta". La víctima fatal, de 59 años, tenía un comercio de comidas y salía a entregar un pedido.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales dio un giro clave en la investigación del trágico siniestro vial ocurrido pasada la medianoche de este domingo en San Martín. Las autoridades ordenaron la detención formal de Gabriel Bueno, el conductor que sobrevivió al violento impacto frontal sobre calle Nacional, tras confirmarse que invadió el carril contrario y provocó la muerte de Raúl Alberto Sánchez (59).

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los peritos, Sánchez circulaba en su Renault 4 en sentido sur-norte. En dirección opuesta lo hacía Bueno a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco. Por causas que se investigan, el Gol cruzó de carril e impactó de frente contra el utilitario, golpeando con violencia las partes delanteras izquierdas de ambos vehículos.

La fuerza de la colisión hizo que el Renault 4 girara sobre su eje hasta quedar en la banquina este con el frente hacia el sur. En tanto, el automóvil de Bueno fue arrastrado hacia la banquina oeste, donde terminó chocando contra un poste de alumbrado público. Sánchez, un conocido vecino de la zona, perdió la vida en el acto.

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Detenido en el hospital

Tras el impacto, Bueno salió despedido de su habitáculo y cayó sobre el asfalto a unos metros del rodado. Aunque ingresó consciente al Hospital Dr. Guillermo Rawson para ser asistido por los politraumatismos, el fiscal del caso determinó su inmediata detención. Actualmente permanece internado en el centro asistencial bajo una estricta custodia policial.

En el lugar del hecho, los investigadores entrevistaron a la esposa de la víctima fatal. La mujer aportó un dato que sumó dramatismo a la tragedia: Sánchez era propietario de un comercio de comidas y, al momento de sufrir el letal impacto, se dirigía a realizar la entrega de un delivery.

Peritajes y medidas judiciales

El operativo en la escena estuvo coordinado por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, junto a los oficiales de policía Jesús Olguín, Ricardo Villalba y Luciana Vega. En el lugar trabajaron Bomberos, la Brigada de Delitos Especiales y personal del Complejo Científico para realizar las pericias accidentológicas correspondientes.

Finalmente, la Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo de Sánchez para su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la necropsia de rigor, notificando formalmente la medida a la oficina judicial penal.

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