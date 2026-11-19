Para pagar, los usuarios solo deberán acercar la tarjeta al lector del puesto y el importe de la compra se descontará automáticamente del saldo disponible. Cabe destacar que el saldo podrá utilizarse durante los tres días, por lo que no será necesario consumirlo en una sola jornada.

Además, cada persona podrá recargar las veces que necesite, tanto en los puntos habilitados como desde su celular. Ante cualquier inconveniente, el público podrá acercarse a los puntos de recarga.

Un aspecto para tener en cuenta es el cuidado de la tarjeta ya que, en caso de pérdida, quien la encuentre podrá utilizar el saldo. Por su pare, quienes tengan saldo sin utilizar podrán solicitar su devolución mediante un formulario online disponible en linktr.ee/gofun.cashless, que estará habilitado desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 23 h. El reintegro se realizará mediante CBU o CVU.