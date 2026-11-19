La Fiesta Nacional del Sol 2026 (FNS) implementará el sistema cashless para las compras en barras y food trucks del Estadio del Bicentenario. Dicho servicio funcionará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, mediante una tarjeta recargable que permitirá abonar los consumos.
La FNS implementará el sistema cashless para comprar en el Estadio
La tarjeta será el único medio de pago en barras y food trucks del estadio durante las tres jornadas de la FNS. Cómo adquirirla, cargar saldo y pedir reintegros.