En declaraciones a Canal 7 de Mendoza, el mandatario provincial sostuvo que San Juan cuenta con una extensa tradición minera consolidada como política de Estado. En ese sentido, recordó que de los diez grandes proyectos de cobre que posee la Argentina, seis se encuentran en territorio sanjuanino: Vicuña, Los Azules, Altar, Chita y El Pachón, entre otros.

Orrego remarcó el impacto económico de estas iniciativas, destacando que actualmente el proyecto Vicuña ya se encuentra en etapa de construcción y genera un importante movimiento de capitales. "Las inversiones que se generan en estos proyectos son fundamentales y el flujo más importante se da en la construcción de la mina", señaló.