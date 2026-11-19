En el marco de la Mesa del Cobre y de un foro de Minería y Energía desarrollado en Mendoza, el gobernador Marcelo Orrego subrayó la importancia de impulsar el desarrollo minero como motor económico de la región y llamó a profundizar la complementación productiva entre ambas provincias cuyanas.
En Mendoza, Orrego defendió la minería como motor clave de la región
Durante un foro de Minería y Energía en la provincia vecina, el gobernador destacó que San Juan concentra seis de los diez grandes proyectos de cobre del país y remarcó la necesidad de aprovechar los minerales críticos con foco ambiental.