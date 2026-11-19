La provincia de San Juan transita las primeras horas de este jueves 19 de noviembre con cielo nublado y tiempo estable. Según la actualización oficial de las 06, el termómetro marcó 16.8°C, con una humedad relativa del 55%, presión atmosférica de 939.8 hPa, viento en calma y una visibilidad óptima de 15 kilómetros.
Pronostican cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h para este jueves
Con una temperatura inicial de 16.8°C, cielo nublado y viento en calma a primera hora, San Juan comienza un jueves que se presentará caluroso y ventoso.