De acuerdo con el informe meteorológico, la temperatura experimentará un marcado ascenso a lo largo del día: tras una mínima prevista en 17°C y una marca de 22°C durante la mañana, el calor se hará sentir por la tarde hasta alcanzar una máxima de 33°C, para luego descender a 26°C en horas de la noche.

El dato destacado de la jornada estará puesto en el comportamiento del viento, ya que se anticipa probabilidad de viento Zonda durante la tarde. En esa franja horaria, el pronóstico indica condiciones ventosas con circulación predominante del sector Oeste a velocidades de entre 32 y 41 km/h, además de ráfagas bajo alerta que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudeste con menor intensidad (7 a 12 km/h) y el cielo quedará parcialmente nublado, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones entre el 0% y el 10%.