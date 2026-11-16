Ronda de Inversiones: reúne a 259 participantes, entre los cuales se destacan 140 empresas foráneas, lo que representa el 54% del total de firmas en esta categoría (incluyendo compañías de otras regiones del país y firmas extranjeras). En cuanto a la dinámica de vinculación, ya se encuentran 186 reuniones confirmadas.

Ronda de Negocios (Alimentos y Bebidas): cuenta con 74 participantes (entre productores, elaboradores sanjuaninos, cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionale) y registra 135 reuniones confirmadas (un 64% de efectividad sobre las agendas solicitadas).

Bajo el lema "Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro", la tercera edición del FNS Forum se consolida como el espacio de networking y liderazgo empresarial de la Fiesta Nacional del Sol.

Las Rondas de Negocios de Alimentos y Bebidas y las Rondas de Inversiones (destinadas a sectores clave como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios) ofrecen agendas previamente coordinadas según perfiles compatibles. El objetivo central es acercar la oferta exportable y productiva de San Juan a compradores de todo el país y del exterior, además de vincular proyectos locales con potenciales inversores y entidades de financiamiento.

Con esta propuesta, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación impulsa un ámbito concreto donde el diálogo entre referentes públicos y privados se transforma en proyectos, las conexiones en alianzas comerciales y el potencial de la provincia en nuevas oportunidades de inversión, producción y empleo genuino.