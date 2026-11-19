Crecimiento

Ángel Pinto, quien fue director de la EUCS y a partir de la creación de esta Facultad de Ciencias de la Salud es su decano organizador, transición hasta las próximas elecciones en la UNSJ, realizó una breve cronología de esta unidad académica hasta convertirse en la sexta Facultad. “Empezamos en 2010 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con una carrera de Técnico Enfermero Universitario. Después llegó el ciclo de la Licenciatura y en 2016 se transformó en Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. De ahí llegamos hasta este momento”, repasó. Luego agregó: “Hemos tenido amplitud con los entes de gobierno y también con instituciones privadas de salud. Tenemos convenio con la mayoría de las instituciones privadas de salud, como El Castaño, Sanatorio Argentino, CIMAC, Clínica de la Ciudad, CIMYN, Hospital Privado. Con la mayoría tenemos convenios”. En la actualidad, recordó Pinto, en Ciencias de la Salud de la UNSJ tiene siete carreras, “¿cómo no nos vamos a transformar en facultad con siete carreras?”, preguntó. Luego mencionó las formaciones posgraduales de la unidad académica y señaló que desde 2024 “hay 170 estudiantes que ya finalizaron sus carreras de posgrado”. También valoró la innovación tecnológica de la institución: “Tenemos el centro de simulación más grande de la provincia. Hemos adquirido 36 simuladores y 70 maquetas para la carrera de Medicina”. Además resaltó el trabajo en territorios con los departamentos de la Delegación Valles Sanjuaninos de esta Universidad.

Ya debía ser Facultad

El hecho fundamental que decantó en la creación de la nueva Facultad fue la certeza de que la UNSJ tendrá su carrera de Medicina, que fue acreditada por la CONEAU en diciembre de 2025, que ya cuenta con financiamiento nacional y que comenzará su dictado en 2027. Por supuesto, Medicina se suma a la otra carrera de grado, Licenciatura en Enfermería.