También se pondrán en valor leyes que reconocer los derechos de los pueblos originarios, promueven la paridad de género y acompañan a instituciones comunitarias, bibliotecas populares y clubes históricos. A esto se les suma el impulso a las expresiones culturales, las fiestas populares, la industria musical y audiovisual local, y la preservación de técnicas artesanales ancestrales.

Por otra parte, el eje económico destacará el aporte de las leyes de turismo cultural y sustentable, a través de iniciativas que promueven circuitos como la Ruta del Vino, la Ruta del Olivo y los caminos del Cruce de los Andes, favoreciendo el empleo, el arraigo y el crecimiento de las economías regionales.

Juegos y actividades para toda la familia

Con el objetivo de dar a conocer las atribuciones, deberes y derechos del Poder Legislativo, así como promover el conocimiento de la cultura provincial, el stand contará con una programación diaria y gratuita destinada a visitantes de todas las edades.

Entre las principales propuestas se encuentra “La Ruleta Legislativa y Cultural”, un juego de preguntas y respuestas organizado por categorías, que permitirá la participación simultánea de dos o más competidores. La actividad estará guiada por un locutor en vivo y contará con el apoyo de pantallas interactivas.

Asimismo, los más pequeños tendrán su propio espacio: “Espacio Kids”, equipado con pantallas táctiles y juegos didácticos y de competencia, como el Memo test y Busca Dino.

De esta manera, la Legislatura provincial reafirma su compromiso de mantener una institución de puertas abiertas, generando espacios de encuentro, participación y aprendizaje, A través de esta propuesta, invita a sanjuaninos y turistas a descubrir como el trabajo legislativo contribuye a preservar las raíces de la provincia y construir oportunidades para su futuro.