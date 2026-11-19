Hallazgos, rastrillaje y línea temporal

Durante una reinspección realizada en Playa Hermosa entre el mediodía y la tarde de ayer, los investigadores levantaron elementos cercanos al lugar, entre ellos colillas de cigarrillos y un cable blanco de aproximadamente 97 centímetros que sería de un cargador de teléfono celular. Además, se constataron huellas de vehículos en la zona, compatibles por su tamaño con una camioneta, y se ordenaron estudios histopatológicos, toxicológicos, genéticos y radiografías, junto con la toma de diversas muestras.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, la data de muerte se ubicaría entre las 21 y las 24 del 16 de noviembre. Una cámara captó a Lescano cerca de las 20, primero caminando a la par de su bicicleta y luego subiéndose a ella, en solitario.

La víctima no tenía trabajo estable, padecía una patología mental y percibía una pensión. Los investigadores ya entrevistaron a su hermana, a la persona con la que convivía, a sobrinas y a allegados para reconstruir su último recorrido, mientras continúan los rastrillajes en lugares abiertos de Ullum con apoyo de la sección Canes, bomberos, especialistas y dependencias policiales. Por el momento, no hay personas vinculadas formalmente a la muerte y no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que haya sido depositado e ingresado al agua en el lugar donde fue encontrado.