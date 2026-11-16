A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el entusiasmo del público sanjuanino ya se hace sentir en las boleterías: las entradas presenciales para el sector Campo Sur correspondientes al viernes 20 de noviembre se encuentran totalmente agotadas. La jornada inaugural en el Estadio del Bicentenario tendrá como platos fuertes al rock nacional con las presentaciones de Turf y Tan Biónica, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.
A días de la FNS 2026 se agotó el Campo Sur para la noche del viernes
Los tickets presenciales para el sector volaron de cara al debut de Tan Biónica y Turf en el Estadio del Bicentenario. Aún quedan ubicaciones en otras localidades y siguen las ventas hasta el miércoles.