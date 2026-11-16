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A días de la FNS 2026 se agotó el Campo Sur para la noche del viernes

Los tickets presenciales para el sector volaron de cara al debut de Tan Biónica y Turf en el Estadio del Bicentenario. Aún quedan ubicaciones en otras localidades y siguen las ventas hasta el miércoles.

A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el entusiasmo del público sanjuanino ya se hace sentir en las boleterías: las entradas presenciales para el sector Campo Sur correspondientes al viernes 20 de noviembre se encuentran totalmente agotadas. La jornada inaugural en el Estadio del Bicentenario tendrá como platos fuertes al rock nacional con las presentaciones de Turf y Tan Biónica, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

Pese al furor por esa ubicación específica, desde la organización confirmaron que todavía hay disponibilidad en el resto de los sectores para el viernes, incluyendo plateas altas, campo general y populares. En cuanto al ritmo de ventas para el resto del fin de semana, el sábado 21 —jornada en la que subirán al escenario Diego Torres y Andrés Calamaro— registra un movimiento más moderado pero sostenido, mientras que crece la expectativa para el gran cierre cuartetero y popular del domingo 22 con La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

Quienes deseen adquirir sus tickets de manera presencial pueden acercarse a las boleterías del Teatro del Bicentenario, donde la atención se extenderá hasta este miércoles en horario corrido de 9:00 a 19:00 horas. Las compras se pueden abonar con tarjetas de débito y crédito, contando con la posibilidad de financiar hasta en seis cuotas con tarjetas del Banco San Juan.

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