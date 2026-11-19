La causa por la muerte de Franco Nahuel Jara atraviesa este jueves 19 de noviembre su primera audiencia judicial desde las 10:30 horas. En esta instancia se exponen los planteos de la Fiscalía sobre el procedimiento realizado en el barrio Lozano I, en el departamento Albardón, y las circunstancias en las que falleció el hombre de 31 años en la Comisaría 18ª.
Estos son los policías investigados por la muerte de Franco Jara
Cinco efectivos de la Unidad Coordinadora Departamental enfrentan la audiencia judicial, mientras que un sexto agente fue liberado por falta de pruebas. La Fiscalía busca reconstruir el procedimiento desde la detención hasta el fallecimiento en la Comisaría 18ª.