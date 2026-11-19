De los seis efectivos de la Unidad Coordinadora Departamental vinculados inicialmente al expediente, cinco continúan detenidos y llegan ante el juez: Nahuel García, Arnaldo Zalazar, Juan Ignacio Recio Tello, Félix Godoy Navedad y Juan Eduardo Zamora. En tanto, el agente Matías Jesús Lucero Tello fue liberado por falta de pruebas.

La investigación, encabezada por el fiscal Iván Grassi de la UFI Delitos Especiales, busca establecer con precisión la responsabilidad de cada uniformado desde el momento en que Jara fue aprehendido —ocasión en la que testigos y allegados aseguraron que fue golpeado delante de sus familiares— hasta su muerte en la dependencia policial, la cual la autopsia preliminar determinó como violenta y de carácter homicida.