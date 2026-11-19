La actividad arranca este jueves de 08:00 a 15:00 en el Centro Cultural Conte Grand con las Rondas de Negocios e Inversiones, destinadas a participantes con acreditación previa. El esquema contempla encuentros individuales coordinados bajo perfiles compatibles entre empresas locales, firmas de otras provincias, inversores, proveedores y entidades financieras. En paralelo, funcionarán cuatro Mesas Sectoriales de trabajo público-privado enfocadas en Agroindustria, Financiamiento, Comercio Electrónico y Proveedores Mineros para detectar cuellos de botella y acordar líneas de acción concretas.

Por la tarde, entre las 16:00 y las 22:00, la programación se trasladará al Teatro del Bicentenario para las Charlas Inspiracionales. Esta instancia es abierta a toda la comunidad con entrada gratuita —sujeta a orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala— y contará con tres disertantes de proyección nacional: la economista Lara López Calvo (UBA y Magíster en Finanzas por UCEMA), Santiago Siri (con una presentación sobre Inteligencia Artificial y Prompting Live) y Patricia Jebsen (quien abordará la temática "Cuatro generaciones bajo el mismo empleo").