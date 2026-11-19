Con una agenda enfocada en el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades comerciales, este jueves 19 de noviembre comienza formalmente la actividad de la Fiesta Nacional del Sol 2026 a través del FNS Forum. La propuesta despliega tres instancias diferenciadas durante las jornadas de jueves y viernes en distintos puntos de la capital sanjuanina.
Arranca el FNS Forum con rondas de negocios, charlas gratuitas y un summit
La agenda incluye rondas de negocios e inversiones en el Centro Cultural Conte Grand, charlas inspiracionales abiertas al público en el Teatro del Bicentenario y un encuentro corporativo en el Hotel del Bono Park.