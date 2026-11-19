Con más de 17 millones de pasajeros transportados en la Argentina, la firma respalda su operación en una flota compuesta por aeronaves Airbus A320 y A321neo. De cara a la próxima temporada estival, la empresa proyecta superar los 20 aviones operando en el país hacia el verano de 2027 —incluyendo 10 unidades del modelo A321neo— con el objetivo de ampliar su capacidad de asientos y sumar nuevas rutas domésticas.

A nivel regional, JetSMART movilizó a más de 66 millones de pasajeros desde 2016 a través de más de 100 rutas en nueve países, con una flota total de 59 aviones y una orden de compra por otras 120 aeronaves hacia 2031. Además, la aerolínea mantiene una alianza estratégica con American Airlines que permite acumular y canjear millas del programa AAdvantage en vuelos de ambas compañías.