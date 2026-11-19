La conectividad aérea de San Juan suma una nueva alternativa comercial a partir de hoy, jueves 19 de noviembre, con el vuelo inaugural de JetSMART que une de manera directa la provincia con Buenos Aires. El desembarco forma parte del plan de expansión de la aerolínea ultra low cost en el mercado argentino y regional.
Desde hoy, JetSMART vuela directo entre San Juan y Buenos Aires
La aerolínea ultra low cost realiza este jueves su vuelo inaugural y operará cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes. Los pasajes ya están a la venta desde los $78.000 finales por tramo.