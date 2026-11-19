Las puertas del estadio abrirán a las 21:30 en cada jornada, con la siguiente programación musical:

Viernes 20: Turf y Tan Biónica.

Sábado 21: Andrés Calamaro y Diego Torres.

Domingo 22: La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

Entradas, beneficios y accesos

La venta presencial funcionará del 20 al 22 de noviembre, de 09:00 a 02:00, en las boleterías A, B y C del Estadio del Bicentenario (con pago en efectivo, tarjetas de crédito y débito, y billeteras virtuales), además de la compra online por Ticketek hasta el cierre de cada jornada.

En cuanto a los beneficios y condiciones de ingreso, los menores de 6 años entran gratis; las personas con discapacidad acceden sin cargo a la Feria y al Velódromo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD); y los jubilados cuentan con un 50% de descuento en entradas populares con la acreditación correspondiente.

Para llegar al predio, RedTulum dispondrá de 100 colectivos gratuitos sin necesidad de tarjeta SUBE desde 23 puntos de la provincia hacia el Estadio del Bicentenario. Los vehículos particulares ingresarán por Calle 7 (Puerta B) y calle General Acha (Puerta C), con capacidad de estacionamiento para 5.000 autos; los peatones lo harán por el lateral de Ruta 40 (Puerta A); y taxis, remises o vehículos de alquiler operarán en la colectora Este, pasando Calle 7.CUENTA