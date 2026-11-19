La concentración se llevó a cabo en simultáneo con el desarrollo de la primera audiencia judicial de la causa, instancia en la que la Fiscalía expuso los planteos y avances de la investigación ante el juez con los efectivos policiales involucrados.

En el exterior del edificio judicial, los manifestantes desplegaron diversas pancartas y carteles en reclamo del esclarecimiento del hecho y de condenas para los responsables. Entre las consignas exhibidas por el entorno del joven, uno de los carteles sostenía la frase "La yuta nos mató a un hermano y el barrio no olvida", reflejando el reclamo de la comunidad albardonera que acompañó el pedido de justicia desde el inicio de la causa.