Familiares, amigos y vecinos de Franco Nahuel Jara se movilizaron este jueves hacia las puertas de Tribunales para exigir justicia por el fallecimiento del joven de 31 años, ocurrido en la Comisaría 18ª de Albardón tras un procedimiento policial en el barrio Lozano I.
Familiares y amigos de Franco Jara marcharon a Tribunales para exigir justicia
Mientras se desarrollaba la primera audiencia contra los policías investigados por la muerte del joven de 31 años en Albardón, allegados se concentraron en la puerta del edificio judicial con pancartas. "La yuta nos mató a un hermano y el barrio no olvida", rezaba uno de los carteles.