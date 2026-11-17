El Ministerio de Gobierno anunció que los taxis, remises y vehículos de alquiler autorizados para el traslado de pasajeros hacia la Fiesta Nacional del Sol 2026 deberán ingresar por ruta, siguiendo un circuito especialmente dispuesto para garantizar una circulación ordenada y segura.
FNS: taxis, remises y vehículos de alquiler tendrán un circuito especial
Las movilidades tendrán un recorrido asignado para poder llegar con celeridad hasta el predio. Los pasajeros tendrán una zona de ascenso en cercanías de Calle 7 y colectora Este.