El recorrido continuará por Ruta 40 en dirección hacia el sur hasta la bajada de calle 8. Allí deberán cruzar la ruta y regresar por la colectora Este, ubicada junto al predio de la Fiesta Nacional del Sol.

Los vehículos deberán avanzar por dicha colectora hasta antes de calle 7, donde realizarán el cruce para incorporarse al sector destinado a la espera y formación de filas para el ascenso de pasajeros.