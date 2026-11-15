Confeccionan 900 prendas para los artistas del show "Parque Triásico"

El desafío de diseñar para un espectáculo masivo con unos 350 artistas en escena requirió una coordinación junto al equipo de dirección coreográfica. "Se puede tener muchas ideas, pero después hay que plasmarlas, ejecutarlas y llegar a escena. O sea, es un trance en el cual también hay que prever los imprevistos que pueden surgir en la marcha", explicó Cecilia.

El método de trabajo se caracteriza por ser riguroso y colaborativo ya que se plasmaron ideas, se elaboró un prototipo y se realizaron reuniones periódicas de evaluación y seguimiento junto a las coreógrafas. Este ida y vuelta garantizó que los diseños fueran prácticos para los bailarines, cuidando aspectos esenciales como la comodidad, los largos y la libertad de movimiento.

Asimismo, la labor de vestuario se articuló estrechamente con el área de utilería para unificar criterios escénicos. "En general, hemos trabajado con un equipo humano fantástico, también en lo profesional, porque así se logran resultados óptimos”, destacó la diseñadora.

Talleres locales y sostenibilidad

Ante el gran volumen de producción, el proyecto afectó a varios talleres de costura de la provincia. Esta etapa coincidió con el periodo de mayor carga laboral para el rubro debido a los bailes de egresados y cierres de academias, lo que resultó sumamente favorable: "El personal de los talleres sabe manejar el volumen, interpreta bien el vestuario, sabe de lo que le estás hablando", señala Cecilia, resaltando además la premisa de que la Fiesta Nacional del Sol funcione como una oportunidad de trabajo y crecimiento para toda la comunidad local.

A este despliegue de talleres se sumó una estrategia de sostenibilidad impulsada desde la organización: la puesta en valor y reutilización de prendas provenientes de ediciones anteriores. Gracias al espacio de depósito de vestuario ubicado en el complejo Ferro Urbanístico (donde se resguarda el vestuario de fiestas anteriores y que se encuentra disponible para el alquiler de instituciones locales), varias piezas fueron recicladas e integradas al concepto prehistórico.

Con un vestuario vibrante, repleto de color, detalles pintados a mano y una funcionalidad escénica impecable, la propuesta de Cecilia Romero y su equipo promete transportar al público directamente al corazón del período Triásico.

Sobre el show: "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento"

La puesta en escena que unirá las actuaciones de Gael Díaz y Matías Zalazar girará en torno a la niñez y la vocación de Ricardo. La historia se centra en la vida de un niño profundamente apasionado por los dinosaurios, cuyas páginas de su bitácora están llenas de dibujos, escritos e imaginarios mundos donde las criaturas prehistóricas cobran vida.

Impulsado por la curiosidad, el asombro y el deseo irrefrenable de encontrar respuestas, el protagonista iniciará un viaje que trasciende el tiempo y la imaginación. Esa fascinación nacida entre juegos y preguntas infantiles se transformará, paso a paso, en una incansable búsqueda de conocimiento y en el llamado definitivo hacia su vocación científica.

Así, la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol desplegará un sinfín de talento artístico, que se podrá disfrutar los días 20, 21 y 22 de noviembre a las 21 h. La venta anticipada de entradas está disponible a través de www.ticketek.com.ar. Cabe destacar que la entrada general de $5000 habilita a los asistentes a ingresar al Velódromo y recorrer la feria.

Los tickets también se pueden adquirir presencialmente en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19 horas, hasta el 19 de noviembre. La venta online continuará habilitada hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta, respectivamente.