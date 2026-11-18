La propuesta permitirá conocer y disfrutar sus obras, poniendo en valor la creatividad y el talento de los artistas sanjuaninos.

Ciudad Recicla: transformar para construir una ciudad sustentable

El segundo eje estará dedicado a Ciudad Recicla, donde los visitantes podrán conocer las acciones municipales vinculadas con la separación de residuos en origen, la recolección diferenciada, la educación ambiental y el funcionamiento del Centro Ambiental, con su Punto Limpio y Centro Verde.

El espacio contará con muestras de ladrillos elaborados con materiales reciclados, plásticos recuperados y una compostera demostrativa. Además, se realizará un canje de tres bolsas de plástico por una bolsa de compost, como una manera de promover prácticas responsables y fortalecer el compromiso ambiental.

Actividades para participar y disfrutar

La propuesta también tendrá un espacio recreativo para toda la familia. A través de una trivia, los visitantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre la historia, la cultura, el turismo, la gastronomía, el reciclaje y las curiosidades de San Juan, incluido el Triásico en la Ciudad.

Se sumarán degustaciones de jugos Don Cayetano Bonanno, entrega de merchandising y diferentes momentos de intercambio y participación.

La cultura de la Ciudad también estará en los escenarios

La presencia municipal se extenderá a los escenarios de la Fiesta Nacional del Sol, con la participación de artistas y ballets que representan el talento y la identidad cultural sanjuanina.

La agenda artística prevista es la siguiente:

Viernes 20 de noviembre

* 21:00 | Ballet Sembrando Ilusiones – Escenario La Peña.

* 22:45 | Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo – Escenario Paseo Federal.

Domingo 22 de noviembre

* 20:30 | Cande Mallea – Escenario Paseo Federal.

De esta manera, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan propone una participación que integra cultura, arte, educación ambiental y recreación, acercando a los visitantes diferentes expresiones de lo que se construye desde la gestión municipal.

Del 20 al 22 de noviembre, la invitación es a visitar el stand municipal en el Paseo Federal, participar de las actividades y compartir tres jornadas para encontrarnos con nuestra cultura, nuestros artistas y todo lo que construimos como Ciudad.