En ese sentido, también dejó en claro que sentía que su expareja no le daba el espacio necesario para conversar sobre los problemas de la pareja. "¿Por qué voy a rogarle a alguien que no me daba ese espacio tampoco? No le gustaban las llamadas, no le gustaba mi trabajo", lanzó.

Marta Fort apuntó contra las inseguridades de su exnovio

"Yo a él lo quise un montón e intenté muchas veces que él se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo. Pero bueno, lamentablemente yo intenté de todo", explicó.

Sin embargo, luego fue mucho más contundente al definir lo que pensaba de la situación: "Soy mucho plato para un pibe inseguro", disparó.

La participante de MasterChef Celebrity también contó que había recibido reclamos por su actividad laboral, pese a que, según remarcó, nunca le había sido infiel. "Imaginate, me ha dicho cada cosa, cada pelotudez, de reclamo mismo sobre mi trabajo, que yo nunca le fui infiel", sostuvo.

Además, detalló que durante el último mes había tenido una agenda especialmente cargada por sus compromisos en Blender, las grabaciones de MasterChef y otros trabajos fuera de los medios. Aun así, aseguró que había intentado organizar un viaje a Uruguay para conocer finalmente la casa, la familia y el círculo de su entonces pareja.

La separación se conoció este miércoles 18 de noviembre, cuando Marta compartió una historia de Instagram en la que confirmó que ya no estaba en pareja. "Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió.

La relación con Juan Manuel Ramírez había comenzado en junio de 2026, luego de que se conocieran en una propuesta de Blender at Night, el ciclo conducido por José María Listorti, donde Marta había organizado un casting para encontrar pareja. El noviazgo se oficializó el 11 de septiembre, cuando el joven uruguayo le propuso ser su novia frente a las cámaras.