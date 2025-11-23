El bus turístico fue un éxito y funcionará nuevamente este domingo

El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos y contempla cinco paradas estratégicas en espacios icónicos de la capital. Los pasajeros pueden descender en cada punto para contemplar el entorno, tomar fotografías y luego continuar el circuito. El bus de dos pisos, diseñado especialmente para este tipo de experiencia, se transformó en un atractivo en sí mismo, captando la atención en la Plaza 25 de Mayo y en cada sitio del itinerario.

El itinerario completo demanda cerca de una hora y media e incluye la Plaza 25 de Mayo, la Estación San Martín, el Monumento al General San Martín, el Museo de la Memoria Urbana y la Casa Natal de Sarmiento. En cada parada, guías turísticos brindan información sobre la historia y la relevancia patrimonial de los edificios y monumentos visitados.