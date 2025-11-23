Desde el miércoles, el City Tour gratuito de la Ciudad de San Juan se convirtió en una de las propuestas más concurridas de la Fiesta Nacional del Sol. El colectivo descapotable, impulsado por el sector privado y acompañado por el interés de turistas y residentes, alcanzó los 600 pasajeros en pocas jornadas y continuará operando este domingo tras la extensión de actividades.
El bus turístico fue un éxito y funcionará nuevamente este domingo
