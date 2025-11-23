"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > éxito

El bus turístico fue un éxito y funcionará nuevamente este domingo

El City Tour gratuito de la Ciudad de San Juan superó los 600 pasajeros durante la Fiesta del Sol y volverá a operar este domingo. El recorrido incluye cinco paradas en puntos emblemáticos.

Desde el miércoles, el City Tour gratuito de la Ciudad de San Juan se convirtió en una de las propuestas más concurridas de la Fiesta Nacional del Sol. El colectivo descapotable, impulsado por el sector privado y acompañado por el interés de turistas y residentes, alcanzó los 600 pasajeros en pocas jornadas y continuará operando este domingo tras la extensión de actividades.

El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos y contempla cinco paradas estratégicas en espacios icónicos de la capital. Los pasajeros pueden descender en cada punto para contemplar el entorno, tomar fotografías y luego continuar el circuito. El bus de dos pisos, diseñado especialmente para este tipo de experiencia, se transformó en un atractivo en sí mismo, captando la atención en la Plaza 25 de Mayo y en cada sitio del itinerario.

El itinerario completo demanda cerca de una hora y media e incluye la Plaza 25 de Mayo, la Estación San Martín, el Monumento al General San Martín, el Museo de la Memoria Urbana y la Casa Natal de Sarmiento. En cada parada, guías turísticos brindan información sobre la historia y la relevancia patrimonial de los edificios y monumentos visitados.

Te puede interesar...

La afluencia sostenida de público motivó la decisión de continuar con las salidas este fin de semana. Para el sábado 22 y el domingo 23 de octubre hay salidas programadas a las 10 horas, mientras que este domingo el servicio funcionará de 10 a 13. El punto de partida será la Iglesia Catedral.

Debido al entusiasmo de sanjuaninos y turistas, se recomienda realizar reserva previa a través de WhatsApp al 2646317574 o asistir directamente al punto de salida para asegurar un lugar en el recorrido. La propuesta se consolidó como una de las experiencias más elegidas por quienes buscan conocer la ciudad desde una perspectiva distinta y en contacto directo con su patrimonio urbano.

Temas

Te puede interesar