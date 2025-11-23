"
Tuki se quedó con el Sol: ganó Abril Aranda en la tercera noche

Abril Aranda, creadora de la app de descuentos Tuki, fue elegida Emprendedora del Sol 2025 en una noche que reconoció a las 19 representantes departamentales y destacó el valor del trabajo innovador.

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol tuvo uno de sus momentos más emotivos con la elección de la Emprendedora del Sol 2025, distinción que este año quedó en manos de Abril Aranda, representante del departamento Capital y creadora de Tuki, una aplicación de descuentos que impulsa el consumo local y crece dentro del ecosistema tecnológico sanjuanino.

image

La jornada comenzó con la presentación de las 19 emprendedoras sobre el escenario mayor, donde cada una fue recibida con un fuerte aplauso del público. Emocionadas, se mostraron orgullosas de representar a sus departamentos en la principal vidriera cultural y productiva de la provincia. Allí recibieron un reconocimiento de parte de las autoridades y de empresarios.

image

Luego, se proyectó un video que repasó el recorrido de las participantes, antes de que las autoridades provinciales se sumaran al acto. El gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y los ministros Guido Romero (Turismo) y Gustavo Fernández (Producción) destacaron la importancia del trabajo emprendedor y su aporte a la matriz productiva provincial.

El momento decisivo llegó cuando la Escribana Mayor de Gobierno, Maira Mancini, abrió el sobre oficial y anunció el nombre de la ganadora: “Abril Aranda”, lo que desató una ovación en el predio. La emprendedora, de 28 años, es corredora inmobiliaria y desde hace un año y medio trabaja además en el desarrollo tecnológico de su aplicación.

image

Visiblemente emocionada, Aranda expresó: “Muy contenta y orgullosa. Soy corredora inmobiliaria y hace un año y medio emprendimos en tecnología, y este año pudimos expandirnos”.

image

Además del reconocimiento, recibió un premio oficial de $7.000.000. Las demás finalistas también fueron distinguidas, resaltando la diversidad de propuestas que representan sectores clave de la economía local.

