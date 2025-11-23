Tuki se quedó con el Sol: ganó Abril Aranda en la tercera noche

image

La jornada comenzó con la presentación de las 19 emprendedoras sobre el escenario mayor, donde cada una fue recibida con un fuerte aplauso del público. Emocionadas, se mostraron orgullosas de representar a sus departamentos en la principal vidriera cultural y productiva de la provincia. Allí recibieron un reconocimiento de parte de las autoridades y de empresarios.

image

Luego, se proyectó un video que repasó el recorrido de las participantes, antes de que las autoridades provinciales se sumaran al acto. El gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y los ministros Guido Romero (Turismo) y Gustavo Fernández (Producción) destacaron la importancia del trabajo emprendedor y su aporte a la matriz productiva provincial.