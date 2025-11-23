La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol tuvo uno de sus momentos más emotivos con la elección de la Emprendedora del Sol 2025, distinción que este año quedó en manos de Abril Aranda, representante del departamento Capital y creadora de Tuki, una aplicación de descuentos que impulsa el consumo local y crece dentro del ecosistema tecnológico sanjuanino.
Tuki se quedó con el Sol: ganó Abril Aranda en la tercera noche
Abril Aranda, creadora de la app de descuentos Tuki, fue elegida Emprendedora del Sol 2025 en una noche que reconoció a las 19 representantes departamentales y destacó el valor del trabajo innovador.