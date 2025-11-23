Quiere venganza: Racing recibe a River por los playoffs del Torneo Clausura

La “Academia” intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

El Torneo Clausura es la única instancia que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque para hacerlo se tendrá que consagrar campeón en el ámbito local.

River, por su parte, atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Una nueva derrota dejaría aún más en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, quien buscará un triunfo clave en el “Cilindro de Avellaneda” que le permita a sus dirigidos recuperar la confianza.

Las formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Playoffs – octavos de final

Racing – River

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Yamil Possi

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.