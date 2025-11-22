"
seguridad

Furor infantil en el stand de Seguridad de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Motos del GERAS, un cuatriciclo de Bomberos y el set fotográfico del Servicio Penitenciario fueron los grandes atractivos para niños y niñas, que disfrutaron acompañados por personal de las fuerzas de seguridad.

El stand de Seguridad fue uno de los puntos más concurridos por los más pequeños durante la jornada. Niños y niñas colmaron el espacio, atraídos por las motos del GERAS de la Policía de San Juan, un cuatriciclo de Bomberos y la zona de fotografía del Servicio Penitenciario de Chimbas.

Los chicos aprovecharon para subirse a los vehículos, sacarse fotos y conocer de cerca el trabajo de las distintas unidades. Durante todo el recorrido estuvieron acompañados por personal de las fuerzas de seguridad, que guió las actividades y explicó el funcionamiento de cada equipo.

La propuesta se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público infantil, que encontró en este stand un espacio para jugar, aprender y vivir de cerca la experiencia del trabajo policial y de bomberos.

