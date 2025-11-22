El stand de Seguridad fue uno de los puntos más concurridos por los más pequeños durante la jornada. Niños y niñas colmaron el espacio, atraídos por las motos del GERAS de la Policía de San Juan, un cuatriciclo de Bomberos y la zona de fotografía del Servicio Penitenciario de Chimbas.
Furor infantil en el stand de Seguridad de la Fiesta Nacional del Sol 2025
Motos del GERAS, un cuatriciclo de Bomberos y el set fotográfico del Servicio Penitenciario fueron los grandes atractivos para niños y niñas, que disfrutaron acompañados por personal de las fuerzas de seguridad.