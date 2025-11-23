La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se enfrentará este domingo con su par de Inglaterra, en el que será su último partido en el 2025. El encuentro, que está programado para las 13:10, se llevará a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. El partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.
Los Pumas cierran el año ante Inglaterra: a qué hora juegan y las formaciones
