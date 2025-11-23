Los Pumas cierran el año ante Inglaterra: a qué hora juegan y las formaciones

Los Pumas, que son entrenados por Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena gira europea y buscarán cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28.

Pero lo mejor se dio el fin de semana pasado, cuando le dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.