Canal Céspedes: identificaron a la víctima y la investigación toma rumbo claro

La UFI Delitos Especiales identificó a la mujer hallada sin vida en el canal Céspedes y confirmó que no presentaba signos de violencia, lo que orienta la investigación hacia una hipótesis no criminal.

Fuentes de la UFI Delitos Especiales confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en el canal Céspedes, en Rivadavia. La víctima fue identificada como Estela Marys Cortez, de 67 años, lo que permitió avanzar con mayor precisión en las primeras líneas de investigación.

De acuerdo con los datos preliminares, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Esa ausencia de lesiones, sumada a otras pruebas recolectadas en el lugar, llevó a los investigadores a descartar indicios de criminalidad y a orientar el caso hacia una posible decisión personal.

image

El hallazgo se produjo durante la siesta del sábado, cuando vecinos que transitaban por la zona advirtieron que una persona flotaba en el canal. Tras retirarla del agua, constataron que no tenía signos vitales y dieron aviso inmediato a la Policía. También se conoció que unos niños habrían sido los primeros en ver el cuerpo y alertaron a un adulto de la zona.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos de la Policía Científica y el equipo de la UFI Delitos Especiales, que reunió evidencia y registró la escena para establecer la secuencia de los hechos. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente, paso clave para confirmar de manera definitiva la causa de muerte.

La identificación de la víctima y la ausencia de indicios de violencia permitieron despejar dudas iniciales y encaminar la investigación hacia un escenario no vinculado a un ataque.

