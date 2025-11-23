Canal Céspedes: identificaron a la víctima y la investigación toma rumbo claro

De acuerdo con los datos preliminares, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Esa ausencia de lesiones, sumada a otras pruebas recolectadas en el lugar, llevó a los investigadores a descartar indicios de criminalidad y a orientar el caso hacia una posible decisión personal.

image

El hallazgo se produjo durante la siesta del sábado, cuando vecinos que transitaban por la zona advirtieron que una persona flotaba en el canal. Tras retirarla del agua, constataron que no tenía signos vitales y dieron aviso inmediato a la Policía. También se conoció que unos niños habrían sido los primeros en ver el cuerpo y alertaron a un adulto de la zona.