Fuentes de la UFI Delitos Especiales confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en el canal Céspedes, en Rivadavia. La víctima fue identificada como Estela Marys Cortez, de 67 años, lo que permitió avanzar con mayor precisión en las primeras líneas de investigación.
Canal Céspedes: identificaron a la víctima y la investigación toma rumbo claro
La UFI Delitos Especiales identificó a la mujer hallada sin vida en el canal Céspedes y confirmó que no presentaba signos de violencia, lo que orienta la investigación hacia una hipótesis no criminal.