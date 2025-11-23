"
Dos parejas ganadoras y más de 60 inscriptos en la tercera jornada del FNS

La tercera noche del FNS 2025 registró 63 inscripciones para Matrimonios Emblemáticos y dos nuevas uniones convivenciales. Se sortearon dos parejas que celebrarán su enlace en escenarios icónicos de San Juan.

La tercera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 dejó cifras en claro crecimiento para una de las propuestas más convocantes del Ministerio de Gobierno: los Matrimonios Emblemáticos, una iniciativa que invita a las parejas a casarse en lugares identitarios de San Juan, vinculados a la historia, el paisaje y la tradición provincial.

Durante esta nueva noche del evento, 63 parejas se acercaron al stand oficial para inscribirse, consolidando el fuerte interés que viene generando la propuesta desde el inicio de la fiesta. Además, se concretaron dos uniones convivenciales, otro de los servicios que el Ministerio de Gobierno pone a disposición del público durante el desarrollo del FNS.

En paralelo, se realizó un sorteo entre las parejas participantes. Las primeras ganadoras fueron Jésica Lima y Alejandro Monaffó, mientras que el segundo premio quedó en manos de Sonia González y Ángel Cabello. Ambas parejas accederán a celebrar su unión en alguno de los escenarios emblemáticos seleccionados para esta edición, espacios cargados de simbolismo y valor cultural para la provincia.

El stand del Ministerio se mantuvo activo durante toda la jornada, ofreciendo además trámites de inscripción de uniones convivenciales y la gestión de partidas de nacimiento y defunción, lo que permitió a muchos visitantes iniciar o completar documentos vinculados a su historia personal y familiar.

La convocatoria superó las expectativas y dejó en evidencia que, entre espectáculos, luces y gastronomía, también hubo espacio para historias de amor que buscan sellarse en lugares que representan la memoria afectiva de San Juan.

