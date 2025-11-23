Dos parejas ganadoras y más de 60 inscriptos en la tercera jornada del FNS

Durante esta nueva noche del evento, 63 parejas se acercaron al stand oficial para inscribirse, consolidando el fuerte interés que viene generando la propuesta desde el inicio de la fiesta. Además, se concretaron dos uniones convivenciales, otro de los servicios que el Ministerio de Gobierno pone a disposición del público durante el desarrollo del FNS.

image

En paralelo, se realizó un sorteo entre las parejas participantes. Las primeras ganadoras fueron Jésica Lima y Alejandro Monaffó, mientras que el segundo premio quedó en manos de Sonia González y Ángel Cabello. Ambas parejas accederán a celebrar su unión en alguno de los escenarios emblemáticos seleccionados para esta edición, espacios cargados de simbolismo y valor cultural para la provincia.