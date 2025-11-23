La tercera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 dejó cifras en claro crecimiento para una de las propuestas más convocantes del Ministerio de Gobierno: los Matrimonios Emblemáticos, una iniciativa que invita a las parejas a casarse en lugares identitarios de San Juan, vinculados a la historia, el paisaje y la tradición provincial.
Dos parejas ganadoras y más de 60 inscriptos en la tercera jornada del FNS
La tercera noche del FNS 2025 registró 63 inscripciones para Matrimonios Emblemáticos y dos nuevas uniones convivenciales. Se sortearon dos parejas que celebrarán su enlace en escenarios icónicos de San Juan.