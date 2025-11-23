La Sole, Nicki Nicole y Emanero coronaron una jornada inolvidable en la FNS

image

Su presentación marcó un cambio de ritmo claro dentro de la programación y reforzó el carácter heterogéneo de la jornada, que transitó con naturalidad entre géneros tradicionales y contemporáneos.

El cierre llegó de la mano de Emanero, uno de los artistas más convocantes de la grilla. Su show, de una hora y diez minutos, arrancó con “Bandido” y encendió de inmediato a un público que lo esperaba desde la tarde del día anterior. Con una lista cargada de sus temas más populares, mantuvo la intensidad hasta el final, cuando se despidió con “Si un día estás sola”, coronando una jornada que combinó emoción, energía y una masiva participación del público sanjuanino.

A lo largo del día, los asistentes también disfrutaron propuestas simultáneas en el Velódromo Vicente Chancay y en los espacios de la Feria, que ofrecieron actividades para todas las edades desde las 20 horas.

La edición 2025 dejó así una noche final memorable, con un Estadio del Bicentenario repleto, artistas de alcance nacional y una comunidad que volvió a hacer de la Fiesta Nacional del Sol uno de los eventos más convocantes del país.