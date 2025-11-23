"
La Sole, Nicki Nicole y Emanero coronaron una jornada inolvidable en la FNS

Más de 100 mil personas colmaron el Estadio del Bicentenario en la última noche de la Fiesta del Sol 2025, con shows de Soledad, Nicki Nicole y Emanero que hicieron vibrar a todas las generaciones.

La tercera y última noche de espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario reunió a más de 100 mil personas y cerró una edición marcada por la diversidad musical y una energía que se sostuvo hasta la madrugada. Familias, jóvenes, turistas y fanáticos de distintos géneros colmaron cada rincón del predio, en una jornada que unió folclore, pop y música urbana en un mismo escenario.

image

La noche comenzó con la actuación de Soledad Pastorutti, quien desplegó un show lleno de clásicos, carisma y cercanía con el público. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando invitó al escenario al sanjuanino Jaime Muñoz y a Milagros Amud, finalista de La Voz. La presencia de ambos artistas sumó emoción y generó ovaciones que se replicaron en todo el estadio.

Cerca de la 1:35, llegó uno de los debuts más esperados: Nicki Nicole subió por primera vez al escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol. Su set urbano hizo estallar al público juvenil, que la esperó durante horas y celebró cada hit con euforia. La rosarina también protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral: invitó a un grupo de niños al escenario para sacarse una foto, un momento que quedará guardado en el recuerdo de los pequeños y sus familias.

image

Su presentación marcó un cambio de ritmo claro dentro de la programación y reforzó el carácter heterogéneo de la jornada, que transitó con naturalidad entre géneros tradicionales y contemporáneos.

El cierre llegó de la mano de Emanero, uno de los artistas más convocantes de la grilla. Su show, de una hora y diez minutos, arrancó con “Bandido” y encendió de inmediato a un público que lo esperaba desde la tarde del día anterior. Con una lista cargada de sus temas más populares, mantuvo la intensidad hasta el final, cuando se despidió con “Si un día estás sola”, coronando una jornada que combinó emoción, energía y una masiva participación del público sanjuanino.

A lo largo del día, los asistentes también disfrutaron propuestas simultáneas en el Velódromo Vicente Chancay y en los espacios de la Feria, que ofrecieron actividades para todas las edades desde las 20 horas.

La edición 2025 dejó así una noche final memorable, con un Estadio del Bicentenario repleto, artistas de alcance nacional y una comunidad que volvió a hacer de la Fiesta Nacional del Sol uno de los eventos más convocantes del país.

