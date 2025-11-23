La tercera y última noche de espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario reunió a más de 100 mil personas y cerró una edición marcada por la diversidad musical y una energía que se sostuvo hasta la madrugada. Familias, jóvenes, turistas y fanáticos de distintos géneros colmaron cada rincón del predio, en una jornada que unió folclore, pop y música urbana en un mismo escenario.
La Sole, Nicki Nicole y Emanero coronaron una jornada inolvidable en la FNS
