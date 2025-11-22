Sábado a pleno en la Fiesta Nacional del Sol: ingreso fluido y el calor protagonista

Este sábado, la Fiesta Nacional del Sol vivió una nueva jornada marcada por el movimiento constante de público y un clima plenamente veraniego. Desde horas de la tarde, los sanjuaninos comenzaron a acercarse al predio y, si bien se registraron algunos minutos de espera, el ingreso por Ruta Nacional 40 se mantuvo fluido y sin inconvenientes.