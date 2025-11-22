En el predio de la Fiesta Nacional del Sol, el stand de Salud se convirtió en uno de los espacios más participativos, con una propuesta pensada para promover hábitos saludables y brindar herramientas útiles a los sanjuaninos. Los asistentes que se acercaron formaron parte de un circuito que comenzaba con un desafío físico: pedalear para alcanzar el máximo rendimiento posible.
Salud en acción: pedaleo, RCP y una merienda saludable como premio
Los participantes recorrieron un circuito que combinó actividad física, aprendizaje de RCP y educación preventiva. Quienes completaron todas las instancias recibieron una merienda saludable como premio.