Salud en acción: pedaleo, RCP y una merienda saludable como premio

Quienes lograban superar esta primera instancia pasaban a una segunda etapa, donde instructores especializados les enseñaban técnicas básicas de RCP. Allí, los participantes aprendían maniobras esenciales para actuar ante una emergencia y salvar vidas.

Finalmente, quienes completaban todo el recorrido obtenían un premio: una merienda saludable, destinada a reforzar el mensaje central del stand. La propuesta combinó deporte, conocimiento y alimentación consciente, y tuvo una gran recepción entre familias, jóvenes y visitantes de todas las edades.