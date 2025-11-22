"
Salud en acción: pedaleo, RCP y una merienda saludable como premio

Los participantes recorrieron un circuito que combinó actividad física, aprendizaje de RCP y educación preventiva. Quienes completaron todas las instancias recibieron una merienda saludable como premio.

En el predio de la Fiesta Nacional del Sol, el stand de Salud se convirtió en uno de los espacios más participativos, con una propuesta pensada para promover hábitos saludables y brindar herramientas útiles a los sanjuaninos. Los asistentes que se acercaron formaron parte de un circuito que comenzaba con un desafío físico: pedalear para alcanzar el máximo rendimiento posible.

Quienes lograban superar esta primera instancia pasaban a una segunda etapa, donde instructores especializados les enseñaban técnicas básicas de RCP. Allí, los participantes aprendían maniobras esenciales para actuar ante una emergencia y salvar vidas.

Finalmente, quienes completaban todo el recorrido obtenían un premio: una merienda saludable, destinada a reforzar el mensaje central del stand. La propuesta combinó deporte, conocimiento y alimentación consciente, y tuvo una gran recepción entre familias, jóvenes y visitantes de todas las edades.

